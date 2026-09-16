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中小企擔憂薪資漲幅過高 龔明鑫：經濟部責無旁貸協助

美國關稅薪資補貼 1至9月共逾7306件申請

最低工資審查在即，這次調幅有望超越3萬元，有機會達到4%以上。但這也引發傳統產業、中小企擔憂人事成本墊高。經濟部長龔明鑫昨（15）日也表達，若中小企有壓力需要薪資補貼，經濟部「責無旁貸」。據勞動部、經濟部所提的製造業最低工資補貼，共編列20億元，截至目前共有申請7306件，金額已撥款約5億元，並仍有尚未撥付預算，但距離20億的上限還有一定距離。目前最低工資為月薪29500元、時薪196元。據基本薪資、最低工資審議會委員多年來默契，對於薪資調幅往往會參考主計總處該年消費者物價指數年增率（CPI）預估，以及該年預估經濟成長幅度的1／2作為依據。若以今年全年CPI預估 2.07%，經濟成長率估11.05%，換算下至少要調漲7%。然而，考量到軍公教人員將於2027年1月起全面加薪4%，外界預估最低薪資至少會調漲4%，也就是30680元以上。隨著愈接近最低工資審議會召開的24日，中小微企業恐因負擔增加而感到擔心，行政院長卓榮泰今受訪回應，會衡量經濟發展，並與產業界、勞工好好溝通，最後由最低工資審議會決定，並強調「問經濟部長（龔明鑫）看看」，隨後強調「再一起努力，台灣的經濟狀況很好。」事實上，龔明鑫昨日於與產業公協會交流會會後採訪，有提到產業代表均反應，這兩年經濟成長率好，但傳統產業、中小微企業平均沒有那麼好，將對審議會反映意見，希望調幅可考量到這些業者狀況。對於是否考慮給中小企給予最低工資薪資補貼，他也強調，若有中小企因為薪資調幅感到吃重，「我想這個是我們責無旁貸」，願意給予協助。而政府並非首次針對最低工資評估薪資補貼，今年因擔憂美國關稅及匯率波動對國內製造業營運造成衝擊，經濟部與勞動部就合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月。勞動部於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼，並由經濟部辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付。據今年1月至9月申請，目前共有申請7306件，金額已撥款約5億元，但因為有部分預算尚未撥付，實際撥款金額仍待確定。然而即便未完成撥付，仍距離20億元預算上限有距離。