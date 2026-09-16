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沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「青年運動」之間的武裝衝突持續升溫，戰火如今甚至逼近伊斯蘭教最神聖的地帶！沙國防空部隊週二（15日）在麥加以南攔截並摧毀一架青年運動的無人機，這架無人機在進入這座「聖城」上空的禁飛區之前，就已遭到擊落，事件引發整個伊斯蘭世界高度震怒。綜合路透社、法新社報導，由沙烏地阿拉伯領軍、在葉門境內對抗青年運動的聯軍發言人馬基，週三凌晨強硬表態，直言伊斯蘭教的兩大聖地以及朝聖者的安全，就是他們的「紅線」，並補充說明，聯軍接下來將對青年運動採取必要的威懾措施，語氣相當強硬。位於沙烏地阿拉伯西部的麥加，被全球穆斯林奉為至高無上的聖地，是伊斯蘭教的第一大聖城，每年都吸引數百萬名穆斯林前往當地進行「朝覲」，宗教地位不可動搖，這也是此次事件格外敏感的關鍵原因。事實上，這並非青年運動首度被指控攻擊麥加。早在2017年7月，聯軍就曾指控青年運動朝麥加方向發射一枚彈道飛彈，而馬基也將此次的無人機事件，形容為青年運動第2次試圖攻擊麥加。由57個國家共同組成的伊斯蘭合作組織（OIC）隨後也發表聲明，嚴詞譴責青年運動對聖城發動「駭人聽聞」的攻擊行為，以及對沙烏地阿拉伯持續不斷的侵略舉動。不過面對排山倒海的指控，青年運動發言人阿塞德隨即出面駁斥，並在社群平台X上發文反嗆：「鎖定麥加是老調重彈的謊言，過去曾被用過，如今已無法再欺騙任何人。」雙方各執一詞，互不相讓。在親伊朗的青年運動叛軍連續發動多起攻勢之後，沙烏地阿拉伯如今已深深陷入中東戰爭的泥沼之中，當局並於週二在麥加等多個城市與區域發布安全警報，情勢相當緊繃。美國駐當地大使館也已隨之發布旅遊警示，建議民眾「重新考慮」前往沙烏地阿拉伯的行程規劃。更令國際社會憂心的是，青年運動目前已控制葉門紅海沿岸的部分區域，居高臨下俯視著曼德海峽這條全球最重要的航運咽喉要道，對於從荷姆茲海峽改道而行的沙烏地阿拉伯石油出口路線，構成直接且嚴重的威脅。而在過去一週內，青年運動更接連宣布對沙烏地阿拉伯發動數次重大攻擊行動，其中包括週一（14日）出手打擊沙國一處空軍基地，並聲稱此舉是針對葉門遇襲所做出的報復行動，雙方的衝突螺旋看來短期內難以止息。