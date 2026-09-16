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版權審查影響直播馬拉松！多部人氣動畫受波及

▲木棉花這次版權相關問題影響旗下 YouTube 直播內容，包括《我們這一家》、《蠟筆小新》及《新哆啦A夢》等人氣動畫。（圖／YouTube@Muse木棉花-闔家歡）

正版也成受害者！動漫迷質疑YT審查制度

知名動畫代理商木棉花今（16）日凌晨發布公告指出，因 YouTube 平台收到版權相關聲明，目前正在進行確認與處理，包含「Muse木棉花-TW」及「Muse木棉花-闔家歡」的動畫馬拉松直播都必須暫時停播，後續播出安排將視處理結果另行排播。近年不少網路平台開始導入自動化內容審查機制，當系統偵測到可能涉及版權等問題時，可能觸發相關處理程序，也因此引發部分使用者討論。知名動畫代理商木棉花今（16）日也遇上狀況，官方表示收到版權相關聲明，「Muse木棉花-TW」及「Muse木棉花-闔家歡」的直播內容全部暫時關閉，目前正進行申訴及相關處理。木棉花這次版權相關問題影響旗下 YouTube 直播內容，包括《我們這一家》、《蠟筆小新》及《新哆啦A夢》等人氣動畫，讓不少習慣長期收看的粉絲感到錯愕。官方也在公告中表示，對於造成大家不便深感抱歉，並持續處理相關版權聲明。消息曝光後引發網友熱議，不少人直呼「正版居然播不了」、「正版受害者」、「正版代理被YT搞到了」，也有網友哀號「還想再看蠟筆小新馬拉松」、「YT的審查制度真的很糟」、「YT真的太扯了吧，該抓的明明是一堆詐騙廣告，還一直讓它們播」、「我的我們這一家去了」，盼望直播能盡快恢復。截至今（16）日晚間8點，木棉花YouTube頻道的馬拉松直播都尚未恢復，但是單集觀看的內容都還存在，喜愛與其他觀眾互動的粉絲，也只能暫時獨自觀看動畫等到版權問題得到解決了。