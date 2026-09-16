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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）排球項目今（16）日，中華女排在小組賽首戰交手吉爾吉斯，僅以59分鐘就贏得比賽，以25：14、25：15、25：9直落三拿下預賽首勝。賽後總教練鄧衍敏表示，這是本屆亞運首戰，目標是一場場來，盼選手能進入亞運比賽節奏。至於交通問題，鄧衍敏坦言，車程確實遙遠但都是小過程，「我們已經有心理準備，明天馬上要打蒙古，要很專心面對下場球賽，拿到就先進入8強的目標。」中華女排在2006年杜哈亞運奪下銅牌，寫下隊史在亞軍最佳的成績，上屆雅加達亞運則是以第6名作收。本屆亞運中華女排由廖苡任擔任隊長領銜出征，小組賽與泰國、吉爾吉斯及蒙古同在B組，取分組前2名晉級8強。為備戰本屆賽會，中華女排今年夏天以賽代訓，6月在亞洲挑戰盃奪下亞軍，上個月於天津亞錦賽拿下第8名。中華女排今日在小組賽首戰交手吉爾吉斯，首局就取得優勢，讓對手率先喊出暫停，但仍阻擋不了中華女排的攻擊。蔡幼群、張稦豈輪流跳出來搶分，加上吉爾吉斯自亂陣不斷出現失誤，中華隊順利以以25：14拿下首局。次局吉爾吉斯緊咬比分，但中華女排穩住陣腳，從比賽中段掌握主導權，最終以25：15取得第2局。第3局中華女排未給吉爾吉斯反撲的機會，以25：9收下比賽，最終用了59分鐘完成直落三，取得小組賽首勝。中華女排明日將於台灣時間下午3點出戰蒙古，力拚小組賽2連勝。中華女排總教練鄧衍敏賽後表示，今年6月在亞洲挑戰盃與吉爾吉斯交過手，「這次對手大幅度換人，整體高度跟熟練度更好。畢竟是亞運第一場，目標是一場場來，專心打今天這場，讓全部選手都可以在首戰趕快上力，進入亞運比賽節奏。」至於大會交通問題，鄧衍敏坦言，車程真的很遠，「比賽場地每天都要來回1小時的車程，每次都是考驗。練習場地又更遠，假設比賽當天要訓練就要很早起，能有自己時間很少，幾乎都在移動。」但鄧衍敏也指出，這些都只是小過程，「當然比賽最重要，我們已經有心理準備，更重要的是第一場後我們會好好休息，明天馬上要打蒙古，要很專心面對下場球賽，拿到就先進入8強的目標。」