YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯創立的母嬰品牌HAHABABY 7月中爆發抄襲疑雲，夫妻倆全面停更，沉寂近1個月才陸續發布新作品試水溫、逐步復出，今（16）日蔡阿嘎再度於粉專上傳新影片，內容是和兩個兒子開箱30周年寶可夢卡牌，不過不少網友拿之前的AI繪畫、HAHABABY抄襲爭議酸蔡阿嘎，諷刺意味濃厚。
蔡阿嘎開箱寶可夢卡牌 父子三人卡運極佳
「寶可夢集換式卡牌遊戲」30周年紀念擴充包今天全球正式發售，蔡阿嘎在片中和蔡桃貴、蔡波能共開了兩盒繁中版卡包，父子三人的運氣極佳，順利抽中了兩張極為稀有的夢幻SAR卡及復刻金卡，讓大兒子蔡桃貴在一旁興奮不已。
據了解，本次寶可夢卡包主打全閃卡規格，每盒保證含有4張AR卡與2張30周年復刻卡，每包也必定隨機附贈1張皮卡丘卡牌（共30款），其中出現機率僅約兩成的FUR卡及抽中率極低的特別卡更引發玩家熱烈討論。
粉絲樂見父子溫馨互動 網友犀利嗆蔡阿嘎
影片發布後，許多粉絲樂見父子間充滿情緒價值的熱烈互動，然而也有一大半網友提及蔡阿嘎先前的AI似顏繪爭議，以及二伯親子品牌HAHABABY抄襲風波，狠譏「卡包自己印就好了，何必買呢」、「要面對抄襲了嗎」、「這影片也是AI做的嗎」、「台灣人是健忘的！」
蔡阿嘎IG
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「寶可夢集換式卡牌遊戲」30周年紀念擴充包今天全球正式發售，蔡阿嘎在片中和蔡桃貴、蔡波能共開了兩盒繁中版卡包，父子三人的運氣極佳，順利抽中了兩張極為稀有的夢幻SAR卡及復刻金卡，讓大兒子蔡桃貴在一旁興奮不已。
據了解，本次寶可夢卡包主打全閃卡規格，每盒保證含有4張AR卡與2張30周年復刻卡，每包也必定隨機附贈1張皮卡丘卡牌（共30款），其中出現機率僅約兩成的FUR卡及抽中率極低的特別卡更引發玩家熱烈討論。
粉絲樂見父子溫馨互動 網友犀利嗆蔡阿嘎
影片發布後，許多粉絲樂見父子間充滿情緒價值的熱烈互動，然而也有一大半網友提及蔡阿嘎先前的AI似顏繪爭議，以及二伯親子品牌HAHABABY抄襲風波，狠譏「卡包自己印就好了，何必買呢」、「要面對抄襲了嗎」、「這影片也是AI做的嗎」、「台灣人是健忘的！」
蔡阿嘎IG