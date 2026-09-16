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法院緊急介入 勒令飼料廠商凍漲

印度身為世界第二大蝦類生產國，蝦類養殖重鎮安得拉邦（Andhra Pradesh）卻爆發產業生存危機。由於養殖成本不斷攀升、蝦價又持續走低，當地養殖戶雙重承壓、不堪虧損，已向政府發出最後通牒，若官方未能在9月底前提出有效調控措施，全邦養殖戶將自明年4月起發起長達三個月的「停產抗議」。對此，當地法院也緊急出手介入，勒令暫緩養殖飼料漲價，希望能解決養殖戶問題。綜合印度媒體報導，安得拉邦水產養殖戶協會9月7日召集全邦多個行政區的養殖戶代表舉行會議，並高票通過這項停產決議。協會主席拉朱（G. Gandhi Bhagavan Raju）指出，當前養殖戶正面臨前所未有的財務重壓。一方面，蝦苗品質參差不齊導致存活率下降，同時飼料、藥品及各項生產資材價格一路暴漲；另一方面，市場收購價卻急遽下滑，形成嚴重的「高成本、低收益」倒掛現象。協會提出兩大核心訴求，要求政府盡速設立「最低收購支持價格」以保障蝦農收益，同時強制干預並降低各項養殖成本，並呼籲飼料廠商調降售價。就在養殖戶揚言停產之際，司法系統率先開出第一槍回應安撫。安得拉邦高等法院於9月8日頒布緊急臨時禁制令，暫時凍結養殖飼料的漲價計畫。此案起於養殖業者向法院提起訴訟，抗議「草蝦與白蝦飼料製造商協會」強行調漲價格。據悉，製造商原計畫將南美白蝦飼料每公噸調漲9000盧比，黑虎蝦飼料每公噸更擬調漲1萬2000盧比。養殖業者主張，根據安得拉邦法規，水產養殖之飼料、蝦苗等資材定價權專屬於官方發展局，廠商無權單方面大幅加價。法官哈里納斯（N. Harinath）初步裁定支持養殖業者的訴求，禁止草蝦與白蝦飼料製造商協會實施新版調漲價格，並勒令所有相關企業即刻恢復依據今年6月12日官方通告所設定的基準價格發售，直到另行通知為止。法院已排定於9月30日舉行進一步聽證會。儘管法院的凍漲裁決暫時為養殖戶爭取到喘息空間，但能否徹底化解危機，打消明年大規模的「3月停養抗議」，仍取決於當地政府能否在9月底前提出令蝦農滿意的整體政策。