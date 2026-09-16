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▲盧秀燕與王惠美在記者會中「私聊」超開心。（圖／記者顏幸如攝，2026.09.16）

藍營選戰疑雲？兩縣市長咬耳朵真相曝光

▲盧秀燕送的祝賀花籃，就擺在王惠美辦公室裡。（圖／讀者提供，2026.09.16）

▲盧秀燕今天收到王惠美送的彌月禮盒，直呼「很為她感到開心」。（圖／讀者提供，2026.09.16）

孫女太小還不會說話！卻天天有人喊她「阿嬤」

彰化縣長王惠美昨晚到台中參加「金馬63」聯名禮盒亮相活動，卻忙著與台中市長盧秀燕咬耳朵，活動結束後還相偕提前離場，外界猜測與藍營彰化縣長選舉的黨內紛擾有關。盧秀燕今（16）日笑著證實，兩人是聊王惠美成為「阿嬤界新鮮人」的趣事，還透露今天下午回到辦公室，就收到王惠美送的彌月禮盒，直呼「可以感受她滿滿的喜悅」。藍營下屆彰化縣長選舉自去年起便如八點檔連續劇，意外成為中部地區選戰焦點。近來議題包括王惠美遲遲不願接任國民黨徵召參選人魏平政的競總主委，以及議長謝典霖在議會「辦桌宴客」，今天遭檢調約談。魏平政上午北上中央黨部，被媒體問及王惠美寧可在家抱孫女，也不願出手輔選時，只能尷尬回應「縣長很認真，晚上還忙著跑行程，她把縣政做好就是最好的輔選。」王惠美昨晚前往台中市林皇宮酒店，出席中部五縣市第63屆金馬獎聯名商品曝光記者會。她是現場最早抵達的縣市長，看到媒體守候便立即進入貴賓室，半小時內除了中途前往化妝室，直到盧秀燕抵達才走進會場。活動期間，兩人坐在一起，尚未上台前幾乎從頭到尾咬耳朵，王惠美不時抬眼查看周遭情況；坐在一旁的南投縣副縣長王瑞德，有時歪著頭傾聽兩人對話，有時似乎想插話，卻欲言又止。最詭異的是活動結束後原本安排聯訪，盧秀燕與王惠美卻雙雙提前離場，只留下王瑞德、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠3人，更讓媒體產生聯想，王惠美是否特地前往台中，向呼籲成立「在野大聯盟」的盧秀燕請益，尋求破解彰化選戰僵局的方法。盧秀燕今天列席台中市議會總質詢，《NOWNEWS》記者詢問，昨晚是否與王惠美忙著「討論政事」，她笑著回答「我們在聊她當新手阿嬤的事啦！」盧秀燕透露，自己是最晚進入貴賓室的人，門一打開，就聽到姊妹淘縣市長們笑聲不斷。原來王惠美分享，自己回家後不管多疲累，一定會先換衣服、洗手，才敢抱孫女，「一抱上手，再多疲累和不愉快都煙消雲散了」。58歲的王惠美，是昨晚4名女性縣市長年紀最輕的一位。她透露，自己和大多數新手阿公阿嬤一樣，忍不住對著剛滿月的孫女喊「我是阿嬤，叫阿嬤啊！」孫女當然沒開口叫過她，反倒是她在臉書分享家有新生兒的喜悅後，「每天出門都有人朝著我喊『阿嬤』耶！」早已升級外婆的張麗善，最能理解王惠美的心情，因為當初她也是一路被叫「阿嬤」。盧秀燕表示，先前曾送花祝賀王惠美，昨晚兩人坐在一起時，趁空檔偷偷咬耳朵。今天下午市議會開會結束、回到市長室後，就發現王惠美家的彌月禮盒已經放在桌上，「我完全能感受到她迎接新生命的喜悅」。