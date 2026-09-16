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iPhone 18 Pro新色亮相！九妹更愛冰川藍

▲今年顏色選擇上，Joeman偏好冰川藍，整體呈現霧感淡藍色，在光線折射下還會帶有些許粉色光澤，而且不容易沾上指紋。（圖／YouTube@Joeman）

可變光圈成最大亮點！動態島明顯大縮小

▲iPhone 18 Pro 系列動態島明顯縮小許多。（圖／YouTube@Joeman）

▲iPhone 18 Pro環境光感應器被移到左上角。（圖／YouTube@Joeman）

18系列電池續航、充電速度大幅提升！Pro Max可看23小時影片

▲Joeman認為勃根地紅實機顏色比想像中更加深沉，在低光源環境下甚至接近黑色。（圖／YouTube@Joeman）

哪些果粉該換機了?Joeman解析一次看

▲Joeman認為，由於 iPhone 15、16 Pro 系列曾針對機身重量進行降低，若直接換到 iPhone 18 Pro Max，會明顯感受到重量增加，使用手感反而變差。（圖／YouTube@Joeman）

Apple 新一代 iPhone 18 Pro 系列正式亮相，百萬 YouTuber Joeman 今（16）日第一時間搶先開箱 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max，實測新機外觀、相機、續航、充電與 AI 效能。Joeman認為， iPhone 18 Pro 系列的確「更貴、更重」，但整體實力也更強，其中最有感的升級落在。同時Joeman也提供了購買指南，提供手中拿著不同代iPhone的使用者參考。Joeman 這次拿到的是勃根地紅與冰川藍兩款新色，其中他特別偏好冰川藍，形容整體呈現霧感淡藍色，在光線折射下還會帶有些許粉色光澤，而且相對更不容易沾上指紋。至於勃根地紅，他認為實機顏色比想像中更加深沉，在低光源環境下甚至接近黑色，視覺風格相對低調，也比較難駕馭。Joeman 表示，iPhone 18 Pro 最大改動就是加入可變光圈功能。實測在有前景與後景的構圖下，能依照需求切換不同光圈值，例如 f/1.8、f/2.8 與 f/4.0，拍攝彈性明顯提升。此外，動態島也明顯縮小。不過，他也指出，由於 iPhone 感光元件仍無法與全片幅相機相比，因此即使開到 f/1.48，大光圈所呈現的散景與前代相比，差異並不算大；反而在縮小光圈後拍攝夜景時，星芒效果會更加明顯。續航表現是 Joeman 認為最有感的升級之一。根據他的實測發現，iPhone 18 Pro可以連續播放約 18.5 小時YouTube 4K 影片，比前代增加約 3 小時。iPhone 18 Pro Max則可連續播放約 23 小時，比前代增加約 5 小時。此外，在遊玩《鳴潮》等中度遊戲時，新機續航表現也比上一代多出約 1 小時。充電速度同樣讓 Joeman 印象深刻。他透過功率檢測儀實測發現，新機最高支援 60W 快充，從 0% 開始充電，15 分鐘可充至約 49%，約 55 分鐘即可充滿至 100%。他認為，這次充電速度終於追上 Android 陣營，對重度使用者而言，選擇 Pro Max 會更具優勢。效能方面，Joeman 實測《鳴潮》全特效模式後表示，iPhone 18 Pro 相較 iPhone 17 Pro 的幀率略有提升，機身溫度也稍低，但整體改善幅度有限。反而是 A20 Pro 晶片的本地 AI 運算能力讓他感受更為明顯。他測試 AI 生圖速度後發現，相較 A19 Pro，運算速度提升約 37%。Joeman在影片最後，也針對不同 iPhone 使用者的換機需求進行討論，提供升級考量。首先是iPhone 14 Pro Max使用者，由於 iPhone 14 Pro Max 本身已經是 240 克，iPhone 18 Pro Max 則為 249 克，僅增加約 9 克，因此在重量上的落差相對有限；此外，兩者也存在 Lightning 與新機連接介面的世代差異。至於 iPhone 15 Pro／16 Pro使用者，Joeman認為，由於 iPhone 15、16 Pro 系列曾針對機身重量進行降低，因此直接換到 iPhone 18 Pro Max，會明顯感受到重量增加，建議這類使用者可以考慮等待後續產品。拿iPhone 17 Pro的朋友，Joeman認為，兩代產品的差距相對有限，除非本身有每年換機的習慣，否則 iPhone 18 Pro 的升級幅度並不屬於巨大改款。日常使用習慣部分，影音創作者則適合iPhone 18 Pro 的續航、電影模式、景深運算及 AI 追焦等功能，對短影音、Vlog 等使用情境具有較高實用性。重度手機遊戲玩家可以考慮iPhone 18 Pro Max，同時具備效能與續航提升，但實際是否需要升級，仍取決於玩家平時遊玩的遊戲類型及對效能的需求。