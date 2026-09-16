Apple 新一代 iPhone 18 Pro 系列正式亮相，百萬 YouTuber Joeman 今（16）日第一時間搶先開箱 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max，實測新機外觀、相機、續航、充電與 AI 效能。Joeman認為， iPhone 18 Pro 系列的確「更貴、更重」，但整體實力也更強，其中最有感的升級落在充電速度與電池續航表現。同時Joeman也提供了購買指南，提供手中拿著不同代iPhone的使用者參考。
iPhone 18 Pro新色亮相！九妹更愛冰川藍
Joeman 這次拿到的是勃根地紅與冰川藍兩款新色，其中他特別偏好冰川藍，形容整體呈現霧感淡藍色，在光線折射下還會帶有些許粉色光澤，而且相對更不容易沾上指紋。
至於勃根地紅，他認為實機顏色比想像中更加深沉，在低光源環境下甚至接近黑色，視覺風格相對低調，也比較難駕馭。
可變光圈成最大亮點！動態島明顯大縮小
Joeman 表示，iPhone 18 Pro 最大改動就是加入可變光圈功能。實測在有前景與後景的構圖下，能依照需求切換不同光圈值，例如 f/1.8、f/2.8 與 f/4.0，拍攝彈性明顯提升。此外，動態島也明顯縮小。
不過，他也指出，由於 iPhone 感光元件仍無法與全片幅相機相比，因此即使開到 f/1.48，大光圈所呈現的散景與前代相比，差異並不算大；反而在縮小光圈後拍攝夜景時，星芒效果會更加明顯。
18系列電池續航、充電速度大幅提升！Pro Max可看23小時影片
續航表現是 Joeman 認為最有感的升級之一。根據他的實測發現，iPhone 18 Pro可以連續播放約 18.5 小時YouTube 4K 影片，比前代增加約 3 小時。iPhone 18 Pro Max則可連續播放約 23 小時，比前代增加約 5 小時。此外，在遊玩《鳴潮》等中度遊戲時，新機續航表現也比上一代多出約 1 小時。
充電速度同樣讓 Joeman 印象深刻。他透過功率檢測儀實測發現，新機最高支援 60W 快充，從 0% 開始充電，15 分鐘可充至約 49%，約 55 分鐘即可充滿至 100%。他認為，這次充電速度終於追上 Android 陣營，對重度使用者而言，選擇 Pro Max 會更具優勢。
效能方面，Joeman 實測《鳴潮》全特效模式後表示，iPhone 18 Pro 相較 iPhone 17 Pro 的幀率略有提升，機身溫度也稍低，但整體改善幅度有限。反而是 A20 Pro 晶片的本地 AI 運算能力讓他感受更為明顯。他測試 AI 生圖速度後發現，相較 A19 Pro，運算速度提升約 37%。
哪些果粉該換機了?Joeman解析一次看
Joeman在影片最後，也針對不同 iPhone 使用者的換機需求進行討論，提供升級考量。首先是iPhone 14 Pro Max使用者，由於 iPhone 14 Pro Max 本身已經是 240 克，iPhone 18 Pro Max 則為 249 克，僅增加約 9 克，因此在重量上的落差相對有限；此外，兩者也存在 Lightning 與新機連接介面的世代差異。
至於 iPhone 15 Pro／16 Pro使用者，Joeman認為，由於 iPhone 15、16 Pro 系列曾針對機身重量進行降低，因此直接換到 iPhone 18 Pro Max，會明顯感受到重量增加，建議這類使用者可以考慮等待後續產品。
拿iPhone 17 Pro的朋友，Joeman認為，兩代產品的差距相對有限，除非本身有每年換機的習慣，否則 iPhone 18 Pro 的升級幅度並不屬於巨大改款。
日常使用習慣部分，影音創作者則適合iPhone 18 Pro 的續航、電影模式、景深運算及 AI 追焦等功能，對短影音、Vlog 等使用情境具有較高實用性。重度手機遊戲玩家可以考慮iPhone 18 Pro Max，同時具備效能與續航提升，但實際是否需要升級，仍取決於玩家平時遊玩的遊戲類型及對效能的需求。
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Joeman 這次拿到的是勃根地紅與冰川藍兩款新色，其中他特別偏好冰川藍，形容整體呈現霧感淡藍色，在光線折射下還會帶有些許粉色光澤，而且相對更不容易沾上指紋。
至於勃根地紅，他認為實機顏色比想像中更加深沉，在低光源環境下甚至接近黑色，視覺風格相對低調，也比較難駕馭。
Joeman 表示，iPhone 18 Pro 最大改動就是加入可變光圈功能。實測在有前景與後景的構圖下，能依照需求切換不同光圈值，例如 f/1.8、f/2.8 與 f/4.0，拍攝彈性明顯提升。此外，動態島也明顯縮小。
續航表現是 Joeman 認為最有感的升級之一。根據他的實測發現，iPhone 18 Pro可以連續播放約 18.5 小時YouTube 4K 影片，比前代增加約 3 小時。iPhone 18 Pro Max則可連續播放約 23 小時，比前代增加約 5 小時。此外，在遊玩《鳴潮》等中度遊戲時，新機續航表現也比上一代多出約 1 小時。
充電速度同樣讓 Joeman 印象深刻。他透過功率檢測儀實測發現，新機最高支援 60W 快充，從 0% 開始充電，15 分鐘可充至約 49%，約 55 分鐘即可充滿至 100%。他認為，這次充電速度終於追上 Android 陣營，對重度使用者而言，選擇 Pro Max 會更具優勢。
效能方面，Joeman 實測《鳴潮》全特效模式後表示，iPhone 18 Pro 相較 iPhone 17 Pro 的幀率略有提升，機身溫度也稍低，但整體改善幅度有限。反而是 A20 Pro 晶片的本地 AI 運算能力讓他感受更為明顯。他測試 AI 生圖速度後發現，相較 A19 Pro，運算速度提升約 37%。
Joeman在影片最後，也針對不同 iPhone 使用者的換機需求進行討論，提供升級考量。首先是iPhone 14 Pro Max使用者，由於 iPhone 14 Pro Max 本身已經是 240 克，iPhone 18 Pro Max 則為 249 克，僅增加約 9 克，因此在重量上的落差相對有限；此外，兩者也存在 Lightning 與新機連接介面的世代差異。
至於 iPhone 15 Pro／16 Pro使用者，Joeman認為，由於 iPhone 15、16 Pro 系列曾針對機身重量進行降低，因此直接換到 iPhone 18 Pro Max，會明顯感受到重量增加，建議這類使用者可以考慮等待後續產品。
日常使用習慣部分，影音創作者則適合iPhone 18 Pro 的續航、電影模式、景深運算及 AI 追焦等功能，對短影音、Vlog 等使用情境具有較高實用性。重度手機遊戲玩家可以考慮iPhone 18 Pro Max，同時具備效能與續航提升，但實際是否需要升級，仍取決於玩家平時遊玩的遊戲類型及對效能的需求。