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商業發展研究院與台灣數位電商創新協會今（16）日於商研院內共同舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，宣示攜手推動「AI電商創新應用平台」研究發展與應用、促進AI技術與數位電商產業發展的合作決心，並為台灣業者打開全球資金的大門。商研院與台灣數位電商創新協會合作範圍包括，共同推動「AI 電商創新應用平台」，促進 AI 技術與電商服務之整合應用；推動數據共享、技術交流及企業輔導，提升營運效率與數位競爭力；強化產官學研合作及 AI、數位電商跨領域人才培育；協助中小微企業拓展市場，提升國際能見度及競爭力。商研院董事長許添財表示，此次攜手台灣數位電商創新協會將合作透過「AI電商創新應用平台」的研究開發應用、交流與輔導機制，協助企業加速AI應用與數位轉型，打造更具韌性與競爭力的智慧商務生態，提升台灣電商產業整體競爭力。他進一步表示，平台也將發揮法人橋接角色，串聯政府政策、產業需求與學研能量，建立資訊交流與資源媒合機制，提供企業精準輔導與技術支持，促進產業創新發展，強化台灣AI電商產業鏈整體競爭優勢。台灣數位電商創新協會表示，台灣數位電商創新協會身為長期站在第一線協助台灣中小微企業成長的產業NGO，實現協會所倡議的「友善與普惠金融」願景，這不僅是一項政策配套，更是推動台灣數位經濟升級的重要結構性契機，將攜手推動台灣中小微企業拓展國際市場、加速數位轉型。