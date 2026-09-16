我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（16）日召開「穩定物價小組」會議，因應近期中東情勢升溫，為降低國際不確定性風險，將持續推動安定民生七大主軸措施，並提前啟動明年第1季相關因應規劃。另考量中東情勢仍具高度不確定性，會中決議將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，持續從源頭減輕業者營運成本，降低國際原物料價格波動對國內物價的影響，全力維持民生物價穩定。從今年2月中東衝突升高以來，政府即啟動因應中東情勢相關應變機制，推動「穩定能源供應、穩定油氣價格、穩定民生物資、減輕產業成本、強化物價監控、維護市場秩序及協助受影響產業」等七大主軸措施。期間副院長鄭麗君持續召開「穩定物價小組」會議及臨時會報，迄今已召開18場次，持續掌握國際情勢、能源及民生物資價格變化，並依情勢滾動調整相關政策工具，以降低中東情勢對國內經濟及民生的影響。近期中東衝突再度升溫，國際能源價格大幅攀升，9月15日布蘭特原油現貨價格已達每桶130.54美元，較中東衝突前上漲逾8成。面對國際油價大幅波動，政府持續啟動「亞鄰最低價」及專案平穩機制，中油公司以穩定國內油品價格為優先，於中東戰事期間透過吸收國際油價漲幅等方式，汽、柴油價格已凍漲20週、調降3週，降低國際油價上漲對國內民生及產業的衝擊。以95無鉛汽油為例，本月14日至20日當週價格，相較中東衝突前2月23日至3月1日僅上漲約14%，顯示政府透過各項穩定油價措施，持續降低國際油價波動對國內油品價格的影響。鄭麗君表示，確保能源穩定供應及民生物價平穩，是當前政府的重要任務。考量中東情勢仍具高度不確定性，請經濟部持續密切掌握國際能源供應及市場變化，偕同中油公司及主要業者，完成部署冬季能源供應，確保供應無虞，並提前啟動明年第1季進口油氣採購及調度規劃，強化能源供應韌性。在價格方面，政府將持續維持國內油價「亞鄰最低價」，並依專案平穩機制，由中油公司吸收部分國際原油價格漲幅；同時，民生用天然氣及桶裝瓦斯持續凍漲至本年底，降低能源價格波動對民眾生活及產業營運的影響。此外啟動第18波關鍵原物料稅負減徵措施，持續減輕業者營運負擔，降低中東情勢對國內物價不確定性。隨中東衝突再度升高，國際油價上漲的外溢效應可能遞延顯現，仍須密切注意。鄭麗君請經濟部針對石化產品、工業用紙、鋼材等可能受影響品項，強化數據管理及預防性監控，如有異常，請物價聯合稽查小組即時介入，強化查察不法。為提前因應國際能源及大宗物資價格波動風險，降低中東情勢對國內物價影響，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，原實施第17波減徵關鍵原物料稅負措施至本年9月底，會議決議啟動第18波措施，延長至明年3月底。內容包括，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅，奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降3.415元、柴油貨物稅每公升調降1.995元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半；液化石油氣貨物稅減半。