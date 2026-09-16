我是廣告 請繼續往下閱讀

林庭謙賽後直言：「輸球的感覺真的很不好，這趟亞運最大的教訓就是『執行力』。」

就像林庭謙說的：「我們今天在場上的臨場應變不夠快，這是未來必須改進的地方。我們直到最後一節才找到進攻節奏，這一直都是問題。總是要落後、需要追分時，才展現出拚勁與企圖心。」

這場比賽最值得讓人深思的，莫過於陳盈駿所指出的基層與國家隊接軌問題：「日本隊一直都在成長，他們在培育新秀並讓他們銜接一隊這方面做得非常好。從基層體系一路到頂級國家隊的連結非常順暢，大會願意讓年輕球員在亞運這種大舞台磨練，讓他們未來進入國家隊主力陣容時準備得更充分。」

2026年名古屋亞運男籃八強淘汰賽今（16）日降下帷幕，中華男籃在末節展現頑強韌性、發起猛烈反撲，可惜最終仍以78：85殘念不敵地主日本隊，無緣連續三屆挺進亞運四強。此役「台灣隊長」陳盈駿攻下全隊最高20分，林庭謙也有19分進帳，雙衛盡顯領袖本色，但依舊無法扭轉敗局。值得注意的是，日本隊本屆賽事並非以全一線主力出戰，而是以年輕新秀與二軍陣容為主。面對非最強陣容的日本隊，幾乎主力出擊的中華男籃為何依舊敗下陣來？賽後陳盈駿與林庭謙的真心告白，正好揭開了兩國籃球發展的根本差距。從本場比賽的走勢來看，中華隊再次陷入了過往常見的致命通病，比賽開局慢熱，戰術設定未能確實執行。日本隊從一開賽便展現極高的防守針對性，成功鎖死中華隊的戰術發動機游艾喆。如果只看第四節，中華隊其實展現出相當強烈的反撲企圖。球隊一度落後達19分，決勝節靠著陳盈駿、林庭謙、馬建豪與雷蒙恩等人接連得分，打出一波14：3的攻勢，將比分一路追近。在短兵相接的淘汰賽中，容錯率極低。面對體系成熟的日本隊，當中華隊無法在比賽前三節精準執行賽前佈署、臨場應變又慢半拍時，末節再強烈的反撲也只能淪為缺憾。正如陳盈駿賽後深刻剖析：「今天日本隊做得很出色，不論在防守端限制我們的核心球員，還是在進攻端傳導球的流暢度，都讓我們陷入苦戰。」這場八強戰呈現出最顯著的差距，不在於單一球星的個人天賦，而在於團隊體系的完整度。日本隊即使是一批年輕球員，在場上依然能維持極高的球權流轉速率、空切意識與外線戰術執行力。反觀中華隊在面對嚴密包夾時，往往只能依賴陳盈駿等人的單打硬解，戰術流暢度落後對手一大截，也導致今日的助攻數遠遠不及日本隊。日本籃球近年之所以能大步邁向國際，關鍵在於建立了極其完美的青訓體系與國家隊梯隊銜接。他們敢於將亞運這類頂級賽事作為「二軍的練兵場」，讓年輕球員在實戰中磨練高強度對抗；當這些小將未來接班一隊時，早已具備豐富的國際賽經驗與戰術默契。相較之下，台灣籃球長期過度依賴少數頂級主力，新一代球員在國家隊獲得的實戰養分與戰術發揮空間相對有限。當對手的戰術體系能源源不絕產出高素質的接班人馬，中華隊卻面臨主力體能消耗與世代交替的考驗，這才是「輸給日本二軍」背後最殘酷的體制落差。