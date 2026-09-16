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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）男子籃球項目8強賽今（16）日開打，中華男籃交手地主日本隊，此役中華男籃未能有效控制住日本隊流動與戰術發動，最終以78：85吞敗、止步8強。此役轟下20分、3助攻的隊長陳盈駿，賽後直言，每個人都必須在自己身上下功夫，「當你的個人技術變得更好時，才更有能力凝聚成一個整體發揮團隊戰力。」他也大讚日本隊一直在進步，「他們在培育年輕球員、為一軍梯隊銜接這方面做得非常出色。」中華男籃在小組賽B組以2勝1敗晉級，8強賽遭遇地主日本隊，雙方曾在上屆杭州亞運8強賽交手，當時中華男籃以85：66贏球。不過此役中華男籃卻處於下風，前3節苦苦追趕，最多落後高達19分，但在末節前段拉出一波攻勢，一度將比分追到7分差，但仍難以改變戰局，最終以78：85吞敗、本屆止步8強。中華男籃隊長陳盈駿此役攻下全隊最高的20分，外加3次助攻。賽後他在記者會上直言，此役無論在進攻端還是防守端，日本隊都做得更好，「他們非常成功地限制住我們的主力球員；而在防守端，我們沒能限制住他們的流動與戰術發動，讓他們打得太順暢了。今天我們在各個環節都需要做得更好。」雙方連續2屆都在亞運8強交手，陳盈駿指出，日本隊一直都在進步，「他們在培育年輕球員、為一軍梯隊銜接這方面做得非常出色。在展望未來與球員發展的規劃能力上，他們相當優秀，從基層到頂尖競技的體系串聯得非常完善。」陳盈駿指出，日本隊讓年輕球員站上亞運的舞台磨練，使這批亞運國手在未來進入一軍國家隊時能有所提升、做好更充分的準備。中華男籃本屆最終以8強作收，陳盈駿指出，「以個人層面來說，我們每個人都必須在自己身上下功夫。當你的個人技術變得更好時，才更有能力凝聚成一個整體發揮團隊戰力。」