我是廣告 請繼續往下閱讀

最近AI末日論甚囂塵上，如果世界末日真的來臨，躲在哪裡生存機率最高？頂尖科學家們給出答案。刊登於國際期刊《全球挑戰》（Global Challenge）的一項最新研究，針對全球各國人口密度、地理特徵及維生資源進行綜合評估，揭示了末日降臨時的「避難天堂」與「死亡陷阱」。根據《紐約郵報》報導，研究指出，最理想的避難所必須具備三大要素：位置偏遠、擁有豐沛的食物與能源，以及能在危機時刻維持秩序的高效政府。經過研究團隊評估，位於澳洲東南端的塔斯馬尼亞（Tasmania）被選為「全球抗災韌性最強的地點」。澳洲之所以脫穎而出，歸功於其地理上的孤立性、極高的糧食產能，以及蘊藏豐富的能源礦產。另外，領導該研究的法蘭克福歌德大學（Goethe University Frankfurt）教授耶恩（Florian Jehn）特別警告，人口密集的都會區在毀滅性災難發生時將迅速淪為「死亡陷阱」。此外，有意避難者應果斷避開俄羅斯等大國。耶恩受訪時強調，「俄羅斯是首要的核打擊目標，且在政府治理能力、社會不平等及貪腐指標上得分極低。這些社會治理因素至關重要，且極難改觀」。至於四面環海的英國，專家則認為留在那裡無異於一場豪賭。研究分析，英國作為島國確實具備天然防禦屏障，且其相對完善的醫療體系在面對全球大流行疫情時能發揮關鍵作用；但其致命傷在於同屬主要核打擊目標，加上當地容易受到惡劣的「太空天氣」（如強烈太陽風暴）影響，一旦遭遇末日級災難，該國的科技基礎設施恐將瞬間癱瘓。儘管澳洲在各項指標中高居榜首，研究人員亦指出其並非十全十美。極端洪水與毀滅性森林大火依然是重大威脅；此外，地理上的偏遠隨時間推移可能從優勢轉為劣勢，任何渴望重建文明的社會，終究無法長期脫離與外界的聯繫。儘管研究列出了各國的生存能力排名，科學家們在報告結尾仍給出了一道冷酷而直接的警訊，「當真正的末日來臨，事實上地球上沒有任何地方可以徹底安身」。