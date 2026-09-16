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杜鵑颱風對台無直接影響！下週赴日旅遊要注意

▲杜鵑颱風未來將沿著高壓邊緣蛇行北上朝日本關東一帶前進，下週一就有機會接近日本陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天的天氣搶先看！東北季風減弱、氣溫回升

又有颱風生成了！據日本氣象廳最新天氣資訊，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今（16）日晚間增強為杜鵑颱風（Dujuan，中國大陸命名），為今年第25號颱風。氣象署也表示，杜鵑颱風預估未來路徑將轉向，朝日本南方海面前進，強度有機會增強為中度颱風，對台灣沒有直接影響，但下週恐對日本關東造成影響，有前往關東行程的民眾要持續關注影響。中央氣象署也預估，杜鵑颱風明（17）日晚間可能增強為中度颱風，路徑大致朝西北方向前進，逐漸接近日本南方海面，預估下周日（20日）至下周一（21日）距離日本最近。不過，由於颱風路徑距離台灣仍相當遙遠，因此對台灣不會造成直接影響。不過，杜鵑颱風未來將沿著高壓邊緣蛇行北上朝日本關東一帶前進，下週一就有機會接近日本陸地，呼籲下週有前往日本關東行程的民眾，注意相關天氣影響。中央氣象署表示，明（17）日東北季風減弱，天氣穩定，大臺北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨機率較高，外出建議攜帶雨具備用，而其他大多地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。溫度方面，各地夜晚清晨低溫約23至25度，白天高溫北部及東半部約29到31度，而中南部可來到32、33度，感受白天偏熱早晚涼，且近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。