杜鵑颱風昨（16）日晚間生成，成為今年編號第24號颱風，雖然中央氣象署預估路徑對台灣不會有直接影響，不過「杜鵑」可是會令台灣人聞風喪膽的颱風命名，曾分別在2003年、2015年侵襲台灣，並導致死傷出現，甚至有民眾直言「要不是台灣沒有命名權，不然杜鵑應該是一個要被除名的颱風」。
2003年杜鵑颱風
2003年的杜鵑颱風在菲律賓東方海面生成後往西移動，8月31日發布海上陸上颱風警報，9月1日從台灣南方海域通過，雖然颱風中心並未登陸台灣，但東半部、南部、中部山區受到強風豪雨影響，造成多地公路坍方，50多萬戶停電，農牧業損失約14.6億，2人死亡、1人失蹤。
2015年杜鵑颱風
時隔12年，杜鵑颱風2015年再度來襲，同樣在菲律賓東方海面生成，大方向朝西北移動，9月28日已強颱之姿從宜蘭南澳登陸，之後一路橫掃台灣西半部，隔日凌晨由彰化芳苑附近出海。
2015年杜鵑颱風在蘇澳測站，吹起每秒68.4公尺的17級以上最大陣風，宜蘭縣太平山累積雨量達915毫米，新北、桃園、花蓮、嘉義、高雄也都有豪雨，最終造成3人死亡、376人受傷，全台超過208萬戶停電，並傳出淹水、土石流及交通中斷等災情。
2026年杜鵑颱風再度生成，路徑將沿著太平洋高壓邊緣，大致往西北西方向移動，後續朝日本南方海面前進；雖無威脅，但仍讓不少網友至今仍對杜鵑印象深刻，表示「可惜台灣不是設於日本東京專業氣象中心的會員國，否則造成重大災情的名字就會被除名，改成其他名字了。」
氣象署指出，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，共計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京的專業氣象中心（RSMC）負責排定順序統一命名，至於各國轄區內的名稱，則由各國自行決定。
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2003年的杜鵑颱風在菲律賓東方海面生成後往西移動，8月31日發布海上陸上颱風警報，9月1日從台灣南方海域通過，雖然颱風中心並未登陸台灣，但東半部、南部、中部山區受到強風豪雨影響，造成多地公路坍方，50多萬戶停電，農牧業損失約14.6億，2人死亡、1人失蹤。
時隔12年，杜鵑颱風2015年再度來襲，同樣在菲律賓東方海面生成，大方向朝西北移動，9月28日已強颱之姿從宜蘭南澳登陸，之後一路橫掃台灣西半部，隔日凌晨由彰化芳苑附近出海。
2015年杜鵑颱風在蘇澳測站，吹起每秒68.4公尺的17級以上最大陣風，宜蘭縣太平山累積雨量達915毫米，新北、桃園、花蓮、嘉義、高雄也都有豪雨，最終造成3人死亡、376人受傷，全台超過208萬戶停電，並傳出淹水、土石流及交通中斷等災情。
氣象署指出，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，共計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京的專業氣象中心（RSMC）負責排定順序統一命名，至於各國轄區內的名稱，則由各國自行決定。