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華邦電（2344）今（16）日宣布，與英飛凌（Infineon Technologies）旗下Infineon Technologies LLC簽署股份購買協議，將以全現金方式、基礎交易價格11.2億美元，約新台幣355億元，取得英飛凌NOR Flash與F-RAM事業100%股權。交易價格後續仍將依股份購買協議相關規定進行調整，並已獲華邦電董事會核准。華邦電表示，交易完成後將直接或間接持有標的公司100%股權，預計進一步拓展全球研發資源，強化全球供應能力與客戶服務。值得注意的是，華邦電近期籌碼出現變化。外資截至9月15日已連續5個交易日賣超，合計賣超達14萬1119張；不過9月16日盤面風向轉變，外資反手買超1萬8474張，投信與自營商同樣站在買方。華邦電今日盤中最高來到167.5元，漲幅超過4%。在公司晚間公布重大併購消息後，市場也開始關注近期法人籌碼轉向與公司重大訊息之間的關聯。華邦電發言人暨執行副總經理范祥雲於記者會表示，這項交易完成後，預期可進一步拓展全球研發資源，並強化全球供應能力與客戶服務。范祥雲指出，未來也預計延攬來自10多個國家的專業人才，同時進一步拓展供應鏈合作夥伴，擴大全球營運布局。范祥雲表示，標的公司總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有超過30年經驗，並具備完整且差異化的產品組合。交易完成後，標的公司將以「Spansion」為名，並依循既有營運模式獨立運作。華邦電董事長焦佑鈞表示，公司很高興能重新以「Spansion」作為標的公司名稱及商標。他指出，Spansion過去曾是記憶體產業先驅，擁有多項創新成果與技術突破，華邦電也希望延續其在記憶體產業的技術與品牌價值。華邦電指出，本交易預計於2027年下半年完成，不過仍須符合股份購買協議所載各項交割條件，包括取得必要的主管機關核准。交易完成後，華邦電將直接或間接持有標的公司100%股權；標的公司則將維持既有營運模式，獨立營運並以美國為總部所在地。華邦電表示，公司目前是全球主要NOR Flash供應商之一，專注於利基型記憶體市場，此次透過收購英飛凌NOR Flash與F-RAM事業，將進一步擴大產品布局與全球營運版圖。