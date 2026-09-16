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美股週三（16日）開盤後主要指數齊漲，但幅度不大，道瓊工業指數隨後轉跌。華爾街屏息等待美國聯準會（Fed）將在稍晚公布的最新利率決策，一般預料美聯儲將會升息，但是主席華許（Kevin Warsh）談話時所可能透露出的任何蛛絲馬跡，美聯儲偏鷹或偏鴿的線索，是投資人更加關注的焦點。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌74.35點或0.14％；標普500指數上漲21.06點或0.28％；那斯達克指數上漲153.387點或0.60％；費城半導體指數上漲193.92點或1.74％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲1.10％、輝達上漲0.74％，蘋果上漲0.71％。記憶體類股方面，美光上漲0.13％、Sandisk下跌0.11％，SK海力士ADR股價也上漲2.56％。根據《CNBC》報導，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員預期美聯儲升息25個基點的機率為92.9％，且認為美聯儲將在10月和12月陸續再次升息25個基點的機率分別為39.1％和26.4％，雖然川普政府曾多次施壓美聯儲要求降息。Wilsey Asset Management投資長威爾西（Brent Wilsey）警告，若美聯儲維持利率不變可能會帶來損害性的後果。威爾西指出，「這可能會讓股市感到意外，而市場鮮少能正面消化意外；這同時也可能損害聯準會的信譽，並再次引發外界疑慮，擔心央行正屈服於要求維持利率不變的政治壓力」。威爾西表示，「通膨最棘手的痛點之一是柴油價格上漲，這有可能推高從運輸、農業到貨運等經濟廣泛領域的成本。雖然升息無法直接促使柴油價格下跌，但較高的利率有助於平抑經濟其他領域的通膨，從而抵銷能源價格上漲所帶來的通膨壓力」。BMO私人財富管理公司（BMO Private Wealth）首席市場策略師施萊夫（Carol Schleif）也認為，美聯儲「別無選擇」只能升息，因為債券市場已經連續數週釋放升息訊號，若最終未升息反而會讓股市失望。