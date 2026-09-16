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中華男籃今（16）日在名古屋亞運8強戰以 78：85惜敗地主日本隊，無緣挺進4強。隨著首位歐陸籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）合約即將於今年底到期，外界對於他帶隊一整年的執教表現看法兩極。知名球評李亦伸與張正邦針對圖齊的戰術體系、用人思維以及中華男籃未來的總教練佈局，提出了深入的剖析與看法，李亦伸認為表現只能算OK，稱不上頂尖；張正邦則認為「功過相抵」。針對中華隊今日交手日本的表現，球評李亦伸直言，中華男籃在面對強敵時最需要的要素就是「高強度防守」、「高柏鎧（Brandon Gilbeck）禁區防守優勢」以及「穩定的三分外線火力」。李亦伸分析指出，中華隊此役進攻端頻頻卡彈，既缺乏穩定外線牽制力，內線優勢也無法發揮，「一旦三分手氣不好，高柏鎧打不出禁區牽制力，中華隊就變成很普通的球隊。」對於圖齊繳出的執教表現，李亦伸認為表現只能算OK，稱不上頂尖，「本土教練來帶最好大概也就是這樣。中華隊需要圖齊展現神奇的執教用人能力，如果只是這麼平凡的執教表現，中華隊就沒有必要花高薪請外教。」球評張正邦則從戰術體系切入，認為圖齊的執教思維主要建立在「外圍持球者的創造力」，這與過往中華隊重視3D側翼與輔助前鋒的思維大不相同。這種戰術大幅釋放了陳盈駿、林庭謙的持球進攻，更在阿巴西、盧峻翔乃至賀丹、賀博兄弟加入後，給予中華隊相當出色的進攻基本盤，成功適應了現代國際賽常出現的點名與破解單一進攻戰術。然而，張正邦也指出了圖齊體系的致命傷，那就是過度迷戀外圍持球主軸，導致比賽中頻繁出現「四小」甚至「5-out」極端陣型。這不僅壓縮了像馬建豪、雷蒙恩等具備身材優勢的新星擔任三號位的機會，更常常因為陣容過小而導致禁區失守，成為多場關鍵賽事落敗的主因。雖然戰術調度有瑕疵，但張正邦強調圖齊對中華隊絕對是「功過相抵」。回顧圖齊任內，不僅在亞洲盃資格賽與正賽兩度擊敗菲律賓、率隊奪下亞洲盃第5名佳績，更在世界盃資格賽兩度擊敗強敵韓國，繳出可靠的實績。張正邦認為，整體而言圖齊帶隊的天花板已經大致出現，若未來有合適的專任教練，無論本土或外籍確實可以考慮接替。但他特別提醒，籃協若要換帥切忌「為砍而砍」，絕不能走回頭路找那些分身乏術的兼任本土教練，否則倒不如繼續保持現狀。