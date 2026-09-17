洛杉磯道奇隊昨（16）日以4：0完封紅人後，距離國聯西區封王只剩1勝。日前底特律老虎隊收下6連勝的同時，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）也敲出本季第9轟，追平張育成保持的台灣第一人紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月17日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
道奇封王魔術數字「M1」
聖地牙哥教士隊在比賽後段投手群崩盤，最終以3：9慘敗給對手，8連勝狂潮戛然而止。由於洛杉磯道奇隊順利取勝，教士落敗也讓道奇的「封王魔術數字」一天內驟降到「M1」，道奇最快將於明天就能登頂國聯西區分區冠軍。不只自己贏球能登頂，就算自己輸球只要教士也輸球，同樣能封王。
本場比賽道奇先發投手山本由伸主投7局僅被敲出1支零星安打、無失分，從第3局開始更連續解決13名打者，表現近乎完美。道奇打線方面則靠著2發全壘打與適時火力串聯，終場順利收下本季第12度完封勝。
李灝宇炸裂第9轟
李灝宇此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，他大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。
這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲以下賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距。
📍李灝宇、張育成單季成績對比
📍道奇、紅人先發投手數據對比
📍9月17日賽程預告
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聖地牙哥教士隊在比賽後段投手群崩盤，最終以3：9慘敗給對手，8連勝狂潮戛然而止。由於洛杉磯道奇隊順利取勝，教士落敗也讓道奇的「封王魔術數字」一天內驟降到「M1」，道奇最快將於明天就能登頂國聯西區分區冠軍。不只自己贏球能登頂，就算自己輸球只要教士也輸球，同樣能封王。
本場比賽道奇先發投手山本由伸主投7局僅被敲出1支零星安打、無失分，從第3局開始更連續解決13名打者，表現近乎完美。道奇打線方面則靠著2發全壘打與適時火力串聯，終場順利收下本季第12度完封勝。
李灝宇炸裂第9轟
李灝宇此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，他大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。
這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲以下賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距。
📍李灝宇、張育成單季成績對比
|數據項目
|李灝宇（2026年）
|張育成（2021年）
|紀錄挑戰進度
|出賽場次
|104場
|89場
|已超越
|安打數
|74支
|54支
|已超越
|打擊率
|0.258
|.228
|已超越
|全壘打
|9轟
|9轟
|已追平
|打點
|42分
|39分
|已超越
|得分
|36分
|32分
|已超越
|二壘安打
|15支
|14支
|已超越
|三壘安打
|2支
|3支
|差1支
📍老虎、藍鳥先發投手數據對比
|先發投手
|Keider Montero
|Max Scherzer
|所屬球隊
|底特律老虎 (DET)
|多倫多藍鳥 (TOR)
|投打習慣
|右投 (RHP)
|右投 (RHP)
|勝敗戰績 (W-L)
|9勝8敗
|2勝8敗
|防禦率 (ERA)
|3.55
|6.38
|每局被上壘率 (WHIP)
|1.03
|1.37
|投球局數 (IP)
|147局
|67.2局
|被安打數 (H)
|117支
|65支
|三振數 (K)
|98次
|51次
|保送數 (BB)
|34次
|28次
|被全壘打數 (HR)
|17支
|14支
|先發投手
|Blake Snell
|Andrew Abbott
|所屬球隊
|辛辛那提紅人 (CIN)
|辛辛那提紅人 (CIN)
|投打習慣
|左投 (LHP)
|左投 (LHP)
|勝敗戰績 (W-L)
|4勝1敗
|6勝11敗
|防禦率 (ERA)
|1.91
|4.78
|每局被上壘率 (WHIP)
|1.09
|1.46
|投球局數 (IP)
|37.2局
|154.1局
|被安打數 (H)
|25支
|156支
|三振數 (K)
|51次
|120次
|保送數 (BB)
|16次
|70次
|被全壘打數 (HR)
|0支
|24支
📍9月17日賽程預告
|時間
|客隊
|主隊
|先發投手對戰（客隊對主隊）
|01:00
|白襪
|守護者
|凱伊（Anthony Kay）對決梅西克（Parker Messick）
|01:15
|巨人
|紅雀
|莫里納（Anthony Molina）對決利伯拉托（Matthew Liberatore）
|01:40
|洋基
|雙城
|羅登（Carlos Rodon）對決馬修斯（Zebby Matthews）
|03:07
|老虎
|藍鳥
|蒙特羅（Keider Montero）對決薛澤（Max Scherzer）
|06:40
|運動家
|光芒
|巴索（Brady Basso）對決馬丁尼茲（Nick Martinez）
|06:40
|道奇
|紅人
|史奈爾（Blake Snell）對決艾伯特（Andrew Abbott）
|06:40
|釀酒人
|海盜
|韓德森（Logan Henderson）對決瓊斯（Jared Jones）
|06:45
|費城人
|國民
|惠勒（Zack Wheeler）對決卡瓦利（Cade Cavalli）
|07:00
|金鶯
|大都會
|巴西特（Chris Bassitt）對決史托克（Robert Stock）
|07:40
|勇士
|小熊
|瑞奇（JR Ritchie）對決今永昇太
|08:05
|紅襪
|遊騎兵
|班奈特（Jake Bennett）對決戈爾（MacKenzie Gore）
|08:10
|皇家
|太空人
|林區（Daniel Lynch IV）對決哈維爾（Cristian Javier）
|08:40
|教士
|洛磯
|瑞伊（Robbie Ray）對決亞當斯（Mason Adams）
|09:38
|水手
|天使
|柯比（George Kirby）對決菊池雄星
|09:40
|馬林魚
|響尾蛇
|賈斯托（Ryan Gusto）對決凱利（Merrill Kelly）
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
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