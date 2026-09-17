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📍李灝宇、張育成單季成績對比

數據項目 李灝宇（2026年） 張育成（2021年） 紀錄挑戰進度 出賽場次 104場 89場 已超越 安打數 74支 54支 已超越 打擊率 0.258 .228 已超越 全壘打 9轟 9轟 已追平 打點 42分 39分 已超越 得分 36分 32分 已超越 二壘安打 15支 14支 已超越 三壘安打 2支 3支 差1支

📍老虎、藍鳥先發投手數據對比



先發投手 Keider Montero Max Scherzer 所屬球隊 底特律老虎 (DET) 多倫多藍鳥 (TOR) 投打習慣 右投 (RHP) 右投 (RHP) 勝敗戰績 (W-L) 9勝8敗 2勝8敗 防禦率 (ERA) 3.55 6.38 每局被上壘率 (WHIP) 1.03 1.37 投球局數 (IP) 147局 67.2局 被安打數 (H) 117支 65支 三振數 (K) 98次 51次 保送數 (BB) 34次 28次 被全壘打數 (HR) 17支 14支

📍道奇、紅人先發投手數據對比

先發投手 Blake Snell Andrew Abbott 所屬球隊 辛辛那提紅人 (CIN) 辛辛那提紅人 (CIN) 投打習慣 左投 (LHP) 左投 (LHP) 勝敗戰績 (W-L) 4勝1敗 6勝11敗 防禦率 (ERA) 1.91 4.78 每局被上壘率 (WHIP) 1.09 1.46 投球局數 (IP) 37.2局 154.1局 被安打數 (H) 25支 156支 三振數 (K) 51次 120次 保送數 (BB) 16次 70次 被全壘打數 (HR) 0支 24支

📍9月17日賽程預告

時間 客隊 主隊 先發投手對戰（客隊對主隊） 01:00 白襪 守護者 凱伊（Anthony Kay）對決梅西克（Parker Messick） 01:15 巨人 紅雀 莫里納（Anthony Molina）對決利伯拉托（Matthew Liberatore） 01:40 洋基 雙城 羅登（Carlos Rodon）對決馬修斯（Zebby Matthews） 03:07 老虎 藍鳥 蒙特羅（Keider Montero）對決薛澤（Max Scherzer） 06:40 運動家 光芒 巴索（Brady Basso）對決馬丁尼茲（Nick Martinez） 06:40 道奇 紅人 史奈爾（Blake Snell）對決艾伯特（Andrew Abbott） 06:40 釀酒人 海盜 韓德森（Logan Henderson）對決瓊斯（Jared Jones） 06:45 費城人 國民 惠勒（Zack Wheeler）對決卡瓦利（Cade Cavalli） 07:00 金鶯 大都會 巴西特（Chris Bassitt）對決史托克（Robert Stock） 07:40 勇士 小熊 瑞奇（JR Ritchie）對決今永昇太 08:05 紅襪 遊騎兵 班奈特（Jake Bennett）對決戈爾（MacKenzie Gore） 08:10 皇家 太空人 林區（Daniel Lynch IV）對決哈維爾（Cristian Javier） 08:40 教士 洛磯 瑞伊（Robbie Ray）對決亞當斯（Mason Adams） 09:38 水手 天使 柯比（George Kirby）對決菊池雄星 09:40 馬林魚 響尾蛇 賈斯托（Ryan Gusto）對決凱利（Merrill Kelly）

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

洛杉磯道奇隊昨（16）日以4：0完封紅人後，距離國聯西區封王只剩1勝。日前底特律老虎隊收下6連勝的同時，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）也敲出本季第9轟，追平張育成保持的台灣第一人紀錄。以下《NOWNEWS》為您整理9月17日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。聖地牙哥教士隊在比賽後段投手群崩盤，最終以3：9慘敗給對手，8連勝狂潮戛然而止。由於洛杉磯道奇隊順利取勝，教士落敗也讓道奇的「封王魔術數字」一天內驟降到「M1」，道奇最快將於明天就能登頂國聯西區分區冠軍。不只自己贏球能登頂，就算自己輸球只要教士也輸球，同樣能封王。本場比賽道奇先發投手山本由伸主投7局僅被敲出1支零星安打、無失分，從第3局開始更連續解決13名打者，表現近乎完美。道奇打線方面則靠著2發全壘打與適時火力串聯，終場順利收下本季第12度完封勝。李灝宇此役擔任先發三壘手，全場5個打數敲出2支安打，貢獻1分打點。其中最精彩的一擊出現在9局上半，他大棒一揮將球掃出左外野大牆。這發全壘打的擊球初速高達106.1英里、飛行距離408英尺、擊球仰角33度，展現十足的爆發力。賽後李灝宇的打擊率來到.258，上壘率為.316，長打率則提升至.418。這兩支安打對李灝宇別具歷史意義。賽前他本季已累積72支安打，位居亞洲球員在23歲以下賽季的第3多。憑藉今日的雙安進補，他的安打數來到74支，距離2023年韓國好手裴智桓所創下的77安「亞洲第2人」紀錄，僅僅只剩下3支安打的差距。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。