中華職棒富邦悍將捕手林岱安今（16）日敲出本季首轟，率隊以6：0完封味全龍，終止近期的4連敗，且擺脫下半季單獨墊底的窘境，與台鋼雄鷹再度並列第5名，由於龍隊吞敗，中信兄弟全年戰績淘汰指數也停留在1，尚未有球隊遭到淘汰。明（17）日將恢復三地開打，A段班的樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、兄弟持續爭奪龍頭，B段班悍將、雄鷹、龍隊則是爭取重返A段班的機會。
林岱安本季首轟出爐 助隊終止4連敗
悍將近期吞下4連敗，今日作客天母球場持續交手龍隊，此役悍將推出洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）交手龍隊「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）。悍將在2局上先發制人，王正棠敲出二壘安打，兩出局後林岱安擊出適時的二壘安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先。
6局上悍將攻勢再起，一連4支安打串聯，一口氣打下2分，取得3：0領先，也將伍鐸打退場。7局上悍將添加保險分，林岱安從陳禹勳手中擊出左外野陽春砲，這是不僅是他本季首轟，也是FA轉隊後的首支全壘打，悍將後續再藉由串聯安打以及高飛犧牲打進帳2分，終場就以6：0完封龍隊，終止近期的4連敗。
此役伍鐸雖然吞下本季第8敗，卻也達成生涯第200場先發，為聯盟史上第5人，僅次於潘威倫、羅力（Mike Loree）、謝長亨以及勇壯（Osvaldo Martinez）。此外，伍鐸在此役投出的第62球，是他生涯在中職第2萬顆球，為史上第7人、目前唯一1位現役球員。
悍將擺脫單獨墊底 中職明恢復三地開打
悍將此役止敗，下半季戰績來到19勝26敗、勝率0.422，擺脫單獨墊底，與雄鷹並列第5名。龍隊這場比賽吞敗，全年戰績封王魔術數字也停留在M9，也讓兄弟的淘汰指數停留在1，尚未有球隊確定遭到淘汰。
明日中職將恢復三地開打，兄弟移師臺北大巨蛋，並與獅隊展開關鍵2連戰，本週能否篡位龍頭就看這2戰；下半季龍頭桃猿則是作客新莊踢館悍將，若想穩固龍頭，必須要想辦法2戰都拿下；龍隊則是在天母主場迎戰雄鷹，努力爭取重返下半季A段班。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽後）：
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悍將近期吞下4連敗，今日作客天母球場持續交手龍隊，此役悍將推出洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）交手龍隊「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）。悍將在2局上先發制人，王正棠敲出二壘安打，兩出局後林岱安擊出適時的二壘安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先。
6局上悍將攻勢再起，一連4支安打串聯，一口氣打下2分，取得3：0領先，也將伍鐸打退場。7局上悍將添加保險分，林岱安從陳禹勳手中擊出左外野陽春砲，這是不僅是他本季首轟，也是FA轉隊後的首支全壘打，悍將後續再藉由串聯安打以及高飛犧牲打進帳2分，終場就以6：0完封龍隊，終止近期的4連敗。
此役伍鐸雖然吞下本季第8敗，卻也達成生涯第200場先發，為聯盟史上第5人，僅次於潘威倫、羅力（Mike Loree）、謝長亨以及勇壯（Osvaldo Martinez）。此外，伍鐸在此役投出的第62球，是他生涯在中職第2萬顆球，為史上第7人、目前唯一1位現役球員。
悍將擺脫單獨墊底 中職明恢復三地開打
悍將此役止敗，下半季戰績來到19勝26敗、勝率0.422，擺脫單獨墊底，與雄鷹並列第5名。龍隊這場比賽吞敗，全年戰績封王魔術數字也停留在M9，也讓兄弟的淘汰指數停留在1，尚未有球隊確定遭到淘汰。
明日中職將恢復三地開打，兄弟移師臺北大巨蛋，並與獅隊展開關鍵2連戰，本週能否篡位龍頭就看這2戰；下半季龍頭桃猿則是作客新莊踢館悍將，若想穩固龍頭，必須要想辦法2戰都拿下；龍隊則是在天母主場迎戰雄鷹，努力爭取重返下半季A段班。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|44
|25-19-0
|0.568
|-
|2
|中信兄弟
|47
|26-21-0
|0.553
|0.5
|3
|統一獅
|46
|25-21-0
|0.543
|1
|4
|味全龍
|45
|22-23-0
|0.489
|3.5
|5
|台鋼雄鷹
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|5
|富邦悍將
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|105
|61-44-0
|0.581
|-
|2
|統一獅
|105
|55-49-1
|0.519
|6.5
|3
|富邦悍將
|105
|53-52-0
|0.505
|8
|4
|樂天桃猿
|104
|49-53-2
|0.480
|10.5
|5
|台鋼雄鷹
|105
|49-55-1
|0.471
|11.5
|6
|中信兄弟
|106
|46-58-2
|0.442
|14.5