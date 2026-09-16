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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 - 2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5 3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1 4 味全龍 45 22-23-0 0.489 3.5 5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5 5 富邦悍將 45 19-26-0 0.422 6.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 105 61-44-0 0.581 - 2 統一獅 105 55-49-1 0.519 6.5 3 富邦悍將 105 53-52-0 0.505 8 4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 10.5 5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 11.5 6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 14.5

中華職棒富邦悍將捕手林岱安今（16）日敲出本季首轟，率隊以6：0完封味全龍，終止近期的4連敗，且擺脫下半季單獨墊底的窘境，與台鋼雄鷹再度並列第5名，由於龍隊吞敗，中信兄弟全年戰績淘汰指數也停留在1，尚未有球隊遭到淘汰。明（17）日將恢復三地開打，A段班的樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、兄弟持續爭奪龍頭，B段班悍將、雄鷹、龍隊則是爭取重返A段班的機會。悍將近期吞下4連敗，今日作客天母球場持續交手龍隊，此役悍將推出洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）交手龍隊「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）。悍將在2局上先發制人，王正棠敲出二壘安打，兩出局後林岱安擊出適時的二壘安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先。6局上悍將攻勢再起，一連4支安打串聯，一口氣打下2分，取得3：0領先，也將伍鐸打退場。7局上悍將添加保險分，林岱安從陳禹勳手中擊出左外野陽春砲，這是不僅是他本季首轟，也是FA轉隊後的首支全壘打，悍將後續再藉由串聯安打以及高飛犧牲打進帳2分，終場就以6：0完封龍隊，終止近期的4連敗。此役伍鐸雖然吞下本季第8敗，卻也達成生涯第200場先發，為聯盟史上第5人，僅次於潘威倫、羅力（Mike Loree）、謝長亨以及勇壯（Osvaldo Martinez）。此外，伍鐸在此役投出的第62球，是他生涯在中職第2萬顆球，為史上第7人、目前唯一1位現役球員。悍將此役止敗，下半季戰績來到19勝26敗、勝率0.422，擺脫單獨墊底，與雄鷹並列第5名。龍隊這場比賽吞敗，全年戰績封王魔術數字也停留在M9，也讓兄弟的淘汰指數停留在1，尚未有球隊確定遭到淘汰。明日中職將恢復三地開打，兄弟移師臺北大巨蛋，並與獅隊展開關鍵2連戰，本週能否篡位龍頭就看這2戰；下半季龍頭桃猿則是作客新莊踢館悍將，若想穩固龍頭，必須要想辦法2戰都拿下；龍隊則是在天母主場迎戰雄鷹，努力爭取重返下半季A段班。