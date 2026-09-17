2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會在9月19日至10月4日登場，我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手，出征角逐其中34種運動項目，整體代表團總人數超過700人。9月17日將進行中華女足和中華女排將出戰爭取晉級，中華女足將對上泰國，而女排族要交手蒙古。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊，《NOWNEWS》整理了本屆亞運的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍9月17日 中華代表團賽程表
📍 2026名古屋亞運中華女足力拚打進8強
📍2026名古屋亞運中華女足選手名單
📍中華女排今對蒙古拚8強門票
📍2026名古屋亞運 中華女子排球隊名單
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月17日 中華代表團賽程表
2026名古屋亞運中華女足力拚打進8強
中華女足小組賽全數安排在小笠山綜合運動公園ECOPA體育場（Ogasayama Sports Park ECOPA）進行，小組賽陸續對上越南、泰國和日本。
中華女排今對蒙古拚8強門票
2026年愛知、名古屋亞運女子排球小組賽正式開打，由隊長廖苡任領軍的中華女排在預賽首戰面對吉爾吉斯展現壓倒性實力，全場僅耗時59分鐘，便以25:14、25:15、25:9直落三橫掃對手，順利收下預賽首勝。中華女排本屆與泰國、吉爾吉斯及蒙古同分在B組，賽制將取分組前2名晉級8強。在首戰開紅盤取得優勢後，中華女排下一戰將於明日下午交手蒙古，力拚小組賽2連勝以提前鎖定8強門票。
這場比賽對中華女排而言具備雙重的重要意義。總教練鄧衍敏指出，此役作為本屆亞運的起點，最大目標就是讓全體選手全數上陣適應場地，幫助團隊迅速進入高強度的大賽節奏。此外，本次賽會面臨嚴峻的交通考驗，比賽與訓練場地每天皆需耗費超過1小時的車程往返，球員休息時間遭到大幅壓縮；因此首戰能夠「速戰速決」，不僅成功節省了球員的體力，更為團隊爭取到寶貴的喘息與恢復時間，讓球隊能以最佳狀態專注迎接下一場攸關晉級的關鍵戰役。
2026名古屋亞運 中華女子排球隊名單
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
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📍9月17日 中華代表團賽程表
📍 2026名古屋亞運中華女足力拚打進8強
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9月17日 中華代表團賽程表
|運動種類
|日本當地時間
|項目及階段
|參賽選手
|對手國
|比賽地點
|備註
|排球
|16:00
|女子小組賽 C 組
|廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸
|蒙古
|岡崎中央綜合公園體育館
|C組：蒙古、吉爾吉斯、泰國
|足球
|16:00
|女子小組賽 E 組
|王郁婷、劉穎嘉、程思瑜、陳英惠、若林美里、張季蘭、潘昕妤、林欣卉、黃可欣、林靜萱、潘彥昕、許翊筠、松永早姬、吳愷晴、曾筠晴、全子宇、田中麻帆、陳妗文、何家瑄、劉于喬、蘇育萱、陳昱嫀、廖婕甯
|泰國
|靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場
|
E組：越南、泰國、日本。
目前小組賽戰績：1勝0敗
中華女足小組賽全數安排在小笠山綜合運動公園ECOPA體育場（Ogasayama Sports Park ECOPA）進行，小組賽陸續對上越南、泰國和日本。
|日期
|台灣時間
|對手
|9月14日（一）
|15:00
|vs 越南
|9月17日（四）
|15:00
|vs 泰國
|9月21日（一）
|18:30
|vs 日本
- 8強戰：9月25日
- 4強準決賽：9月29日
- 銅牌戰／金牌戰：10月2日
- 提醒：日本時間（JST）比台灣時間快1小時，上表已換算為台灣時間，實際觀賽請留意時差。
- 本屆足球項目共動用7座球場，分布於愛知縣、靜岡縣、大阪府與岐阜縣，包括豐田體育場、長居陸上競技場、名古屋市港足球場、名古屋市瑞穗公園橄欖球場、岐阜紀念中心長良川競技場、刈谷市綜合運動公園、小笠山綜合運動公園ECOPA體育場。
|選手
|王郁婷
|劉穎嘉
|程思瑜
|陳英惠
|若林美里
|張季蘭
|蘇芯芸
|林欣卉
|黃可欣
|蕭雅瑄
|潘彥昕
|許翊筠
|松永早姬
|吳愷晴
|曾筠晴
|全子宇
|田中麻帆
|陳妗文
|何家瑄
|劉于喬
|蘇育萱
|陳昱嫀
|廖婕甯
2026年愛知、名古屋亞運女子排球小組賽正式開打，由隊長廖苡任領軍的中華女排在預賽首戰面對吉爾吉斯展現壓倒性實力，全場僅耗時59分鐘，便以25:14、25:15、25:9直落三橫掃對手，順利收下預賽首勝。中華女排本屆與泰國、吉爾吉斯及蒙古同分在B組，賽制將取分組前2名晉級8強。在首戰開紅盤取得優勢後，中華女排下一戰將於明日下午交手蒙古，力拚小組賽2連勝以提前鎖定8強門票。
這場比賽對中華女排而言具備雙重的重要意義。總教練鄧衍敏指出，此役作為本屆亞運的起點，最大目標就是讓全體選手全數上陣適應場地，幫助團隊迅速進入高強度的大賽節奏。此外，本次賽會面臨嚴峻的交通考驗，比賽與訓練場地每天皆需耗費超過1小時的車程往返，球員休息時間遭到大幅壓縮；因此首戰能夠「速戰速決」，不僅成功節省了球員的體力，更為團隊爭取到寶貴的喘息與恢復時間，讓球隊能以最佳狀態專注迎接下一場攸關晉級的關鍵戰役。
2026名古屋亞運 中華女子排球隊名單
|職稱/身分
|姓名
|總教練
|鄧衍敏
|教練
|林明輝
|教練
|肯尼斯·傑佛瑞·柯
|選手
|廖苡任
|選手
|洪家瑤
|選手
|蔡幼群
|選手
|許甄軒
|選手
|許恆芸
|選手
|林書荷
|選手
|温以勤
|選手
|甘可慧
|選手
|吳紫華
|選手
|張稦豈
|選手
|陳潔
|選手
|許菀芸
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9月20日至9月25日
|9月20日至9月25日
|跳水
|9月29日至10月3日
|9月29日至10月3日
|水球
|9月22日至10月3日
|10月2日至10月3日
|水上芭蕾
|10月2日至10月4日
|10月3日至10月4日
|田徑
|田徑
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|體操
|競技體操
|9月21日至9月25日
|9月21日至9月25日
|彈翻床
|9月28日
|9月28日
|韻律體操
|10月2日至10月3日
|10月3日
|球類運動
|籃球(5對5)
|9月10日至9月26日
|9月25日至9月26日
|3對3籃球
|9月23日至9月26日
|9月26日
|棒球
|9月21日至10月3日
|10月3日
|壘球
|9月25日至10月3日
|10月3日
|足球
|9月14日至10月3日
|10月2日至10月3日
|排球(室內)
|9月17日至10月3日
|9月25日、10月3日
|沙灘排球
|9月16日至9月27日
|9月26日至9月27日
|桌球
|9月20日至9月28日
|9月24日、9月26日至9月28日
|羽球
|9月20日至9月29日
|9月24日、9月29日
|網球
|9月18日至9月27日
|9月26日至9月27日
|軟式網球
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|曲棍球
|9月18日至10月3日
|10月2日至10月3日
|手球
|9月20日至9月29日
|9月28日至9月29日
|橄欖球(七人制)
|10月1日至10月3日
|10月3日
|高爾夫
|9月30日至10月3日
|10月3日
|壁球
|9月23日至10月2日
|9月26日、10月2日
|藤球
|9月20日至10月3日
|9月24日、9月27日、10月3日
|板球
|9月17日至10月3日
|9月21日、10月3日
|台克球
|9月17日至9月20日
|9月20日
|籠式網球
|9月28日至10月3日
|10月3日
|技擊與武術
|跆拳道
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|虛擬跆拳道
|10月3日
|10月3日
|柔道
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|空手道
|9月20日至9月23日
|9月20日至9月23日
|拳擊
|9月21日至10月2日
|10月2日
|角力
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|武術
|9月20日至9月24日
|9月20日至9月24日
|克拉術
|9月20日至9月22日
|9月20日至9月22日
|柔術
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|綜合格鬥
|9月22日至9月24日
|9月24日
|自由車
|BMX競速
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|BMX自由式
|9月26日
|9月26日
|公路賽
|9月21日至9月24日
|9月21日、9月23日、9月24日
|登山車
|9月26日至9月27日
|9月26日至9月27日
|場地賽
|9月29日至10月2日
|9月29日至10月2日
|其他競技
|舉重
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|射箭
|9月26日至10月3日
|10月1日至10月3日
|射擊
|9月20日至10月1日
|9月20日至10月1日
|擊劍
|9月22日至9月27日
|9月22日至9月27日
|馬術
|9月21日至10月4日
|9月23日、9月26日、10月1日、10月4日
|輕艇(靜水競速)
|9月23日至9月26日
|9月25日至9月26日
|輕艇(激流標竿)
|10月1日至10月3日
|10月2日至10月3日
|划船
|9月20日至9月24日
|9月23日至9月24日
|帆船
|9月26日至10月3日
|10月2日至10月3日
|鐵人三項
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|現代五項
|9月16日至9月20日
|9月19日至9月20日
|運動攀登
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|滑板
|9月24日至9月27日
|9月25日、9月27日
|衝浪
|9月25日至9月28日
|9月28日
|霹靂舞
|10月2日至10月3日
|10月3日
|電子競技
|9月23日至10月2日
|9月23日至10月2日
|卡巴迪
|9月21日至9月26日
|9月26日
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|
電視機上盒
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|有線電視頻道
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