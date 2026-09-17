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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨宣布3年來的首次升息，聯邦公開市場委員會（FOMC）投票一致通過，將聯邦基金利率目標區間調高1碼至3.75%-4%，為2023年7月以來的首次升息，幅度符合市場預期。隨著Fed主席華許（Kevin Warsh）重申抗通膨立場，加上近期中東衝突升溫、推升能源價格，當天美股道瓊終場急瀉逾600點。綜合《CNBC》等外媒報導，除了時隔3年多首次升息以外，聯準會並暗示今年不排除再升1次，華許還在記者會上，一再強調通膨風險並未明確改善。受華許「放鷹」影響，美債殖利率同步攀升，10年期美國公債殖利率重返5%上方。16日收盤，美股道瓊工業指數下跌631.21點或1.21%，報51461.90點；那斯達克指數微跌3.15點或0.01%，報25978.43點；標普500指數下跌33.92點或0.45%，報7551.81點；惟費城半導體指數上漲70.56點或0.63%，報11246.11點。美國總統川普（Trump）隨後發文聲稱，美國利率應該降至1%甚至更低，再次呼籲聯準會快快降息。焦點個股方面，升息決定公布後，大型銀行股價紛紛下跌，因為擔心利率上升將減緩信貸增速及經濟成長。美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）股價皆挫跌近3%，美國運通（American Express）及高盛銀行（Goldman Sachs）則分別跌3.69及4.7%。