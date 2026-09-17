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美國聯準會（Fed）再度出手對抗通膨，以12票贊成、0票反對的結果通過決議，於當地時間週四宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調升至3.75%至4%，這也是Fed自2023年以來首度升息。Fed主席華許（Kevin Warsh）在記者會上表示，美國通膨仍明顯高於2%的政策目標，近期數據也沒有顯示，通膨有明顯降溫的跡象，聯準會必須確信通膨率正在朝2%的目標靠攏，因此決定升息。聯邦公開市場委員會（FOMC）的最新預測點陣圖也顯示，大多數的聯準會官員，都認同今年還可能再升息1次。不過，Fed升息與美國總統川普（Donald Trump）持續要求降息的立場形成落差。川普在聯準會宣布升息後，再度透過自家社群平台Truth Social發文，主張美國利率應該降至1%甚至更低，還強調美國是全世界信用最好的國家、國內投資正在蓬勃發展。川普並將貿易逆差形容為美國的損失，認為美國長期承擔全球貿易成本的情況不應再繼續，如果停止與所有存在貿易逆差的國家進行貿易，美國每年至少可以增加1.5兆美元收入，最後更以大寫字母高喊，要求「快速降低美國利率」。川普先前已多次公開施壓，要求聯準會降息，如今Fed不僅沒降，反而還升，顯示聯準會仍將控制通膨視為重要的政策目標。華許強調，聯準會將持續根據通膨、就業與經濟數據，決定後續利率政策。接下來Fed是否再度升息、川普與聯準會之間的利率政策分歧如何發展，也將成為市場關注焦點。