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台灣歌仔戲演員王秋冠辭世，享壽75歲，她去年演出結束後，返家途中發生嚴重車禍，送醫急救後雖救回一命，但住院超過1年仍未恢復意識，如今走完人生最後一程，讓歌仔戲界及戲迷相當不捨。王秋冠1952年出生在嘉義歌仔戲世家，從小就在父親創辦的戲班「麗花園」中長大，親姊王桂冠是知名小生，於2002年離世；以苦旦聞名的親妹王秀文則在2024年辭世，如今王秋冠也告別舞台。去年一場演出結束後，王秋冠返家途中發生車禍，送醫後雖保住性命，卻陷入昏迷超過1年都沒有醒來，和她情同母女的歌仔戲女星伍怡君，透露自己看到家屬訃聞才得知噩耗，悲痛表示「心真的很痛。」伍怡君表示，自己一直被對方當成親生女兒照顧，希望王秋冠可以沒有病痛一路好走，家屬目前已在台北市喬緣苑追思會館設置牌位與靈堂，開放親友前往上香致哀。