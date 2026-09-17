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28歲日本寫真女星田口粟，因有J罩杯好身材以及甜美臉蛋，而獲得大眾喜愛，結合俳句與寫真的獨特風格，也讓眾人印象深刻，還以俳人（創作日本傳統短詩「俳句」的詩人）身分在演藝圈活躍。不料她曾任職的歌舞伎町酒吧竟於15日證實她已於9日過世的消息，據悉死因是交通意外，葬禮將由家人低調舉行。田口粟過去曾在東京新宿歌舞伎町酒吧「東京砂漠」兼職擔任過調酒師，不料該酒吧在15日發文透露她的死訊，表示接獲田口粟的家屬通知，她已在9日離世，並透露葬禮是僅限近親的私人家族葬禮。最後東京砂漠也在文中哀悼，「感謝所有一直以來支持她的人，感謝你們陪伴她度過的時光，也感謝你們為她留下的所有美好回憶。我相信，和你們在一起的時光對她來說也非常珍貴。我謹表達最深切的哀悼，並衷心祈禱逝者安息。」對此，田口粟的前經紀公司「Nakayoshi Paradise」社長、與搞笑團體「Nakayoshi Paradise」也紛紛發文悼念，表示事情發生太突然，自己不知道該說什麼，並感謝曾在公司與她共事過。模特兒愛櫻美沙則引用東京砂漠的貼文，證實田口粟是因交通意外離世。