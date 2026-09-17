美國關稅政策持續牽動亞洲供應鏈，泰國也加緊出招。泰國商務部表示，已提議讓總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與美國總統川普（Donald Trump）在17日或18日通話，希望推進雙邊貿易談判，並爭取更有利的關稅條件。
綜合《路透社》、泰國《國家報》報導，泰國目前面臨美國關稅壓力，政府希望在與川普通話前，盡可能完成談判，並爭取更多商品獲得關稅豁免，以降低出口美國的成本。
此外，這場美泰關稅談判，不排除也將牽動於泰國布局的台灣企業。泰國投資促進委員會的資料顯示，2026年上半年，台灣對泰國投資申請金額約11.2億美元，共47個案件，投資領域涵蓋數位科技、電子及電機產業；其中台灣PCB業者更已大舉赴泰設廠。
分析認為，隨著泰國逐漸成為AI、電子零組件及PCB產業的生產基地，美國對泰國商品的關稅條件，也可能影響台灣企業在泰國生產、採購以及出口美國的成本，因為部分台灣廠商若在泰國設廠，產品雖然是在泰國製造，但生產過程仍可能使用台灣、中國或其他亞洲國家的零件。
美泰先前已建立貿易框架，美方原則上對泰國商品維持一定程度的關稅，泰國則承諾大幅降低美國商品進口關稅。不過，後續實際適用的關稅條件仍可能隨談判調整。
如果阿努廷最終與川普通話，外界關注的焦點，將是泰國能否進一步爭取更低關稅與更多豁免，這也可能成為台灣企業評估東南亞生產布局時的重要變數。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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此外，這場美泰關稅談判，不排除也將牽動於泰國布局的台灣企業。泰國投資促進委員會的資料顯示，2026年上半年，台灣對泰國投資申請金額約11.2億美元，共47個案件，投資領域涵蓋數位科技、電子及電機產業；其中台灣PCB業者更已大舉赴泰設廠。
分析認為，隨著泰國逐漸成為AI、電子零組件及PCB產業的生產基地，美國對泰國商品的關稅條件，也可能影響台灣企業在泰國生產、採購以及出口美國的成本，因為部分台灣廠商若在泰國設廠，產品雖然是在泰國製造，但生產過程仍可能使用台灣、中國或其他亞洲國家的零件。
美泰先前已建立貿易框架，美方原則上對泰國商品維持一定程度的關稅，泰國則承諾大幅降低美國商品進口關稅。不過，後續實際適用的關稅條件仍可能隨談判調整。
如果阿努廷最終與川普通話，外界關注的焦點，將是泰國能否進一步爭取更低關稅與更多豁免，這也可能成為台灣企業評估東南亞生產布局時的重要變數。
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