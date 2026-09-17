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曾演出《海角七號》角色「大大」聞名的童星的安乙蕎長大了，她近期主演大愛電視戲劇《今天愛上我》，為了角色設定，開拍40天前瘋狂進食，硬是讓自己增重8公斤，體脂一路飆升至33%，完全顛覆過往形象。安乙蕎昨（16）日跟主演裴子齊、林暉閔一起出席新劇記者會時，提到為了角色，她幾乎把「吃」當成工作，因此在40天內就增重八公斤，雖然順利打造角色，不過她坦言變胖的途中，其實心理上曾多次不自信，畢竟演員的工作就是面對鏡頭，需要好好要求自己的外型。除了體重增加，安乙蕎拍戲期間還得承受其他「折磨」，她必須在衣服裡貼上一個超重的矽膠肚，但拍攝時正值高雄夏日酷暑，根本是每天「三溫暖」汗水完全止不住，為了撐完拍攝，她一天就得換掉3件內搭背心，過程相當辛苦。值得一提的是，她在挺著「大肚子」搭捷運時，還真的被路人當成孕婦讓位，讓安乙蕎當下哭笑不得，只能默默接受這場意外的「孕婦待遇」，也意外證明劇組準備的道具實在太逼真。不過電視劇殺青之後，她也靠著飲食調整、規律運動慢慢調整回體態，還預計在10月18日生日當天去參加台東鐵人三項比賽，展現跟當年《海角七號》完全不一樣的形象。