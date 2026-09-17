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杜鵑颱風昨生成！最新路徑「周日大轉彎」：對日本威脅減輕

第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉，先轉北、再轉東北。

▲根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方海面、中心未觸及日本，對日本的威脅減輕。

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