杜鵑颱風於昨（16日）晚正式生成，路徑方面持續朝日本靠近，根據氣象專家吳德榮表示，杜鵑颱風路徑持續往北轉西北，並將於周日（20日）起在日本南方海面大迴轉，但根據歐洲模式顯示，杜鵑將往日本東南方海面行進，中心未觸及日本，對日本威脅減輕，不過仍需持續關注。針對台灣近期天氣，今（17）日各地高溫來到35度，加上東北風減弱，各地呈現多雲到晴的天氣型態，僅北海岸、北部山區注意零星小雨。
杜鵑颱風昨生成！最新路徑「周日大轉彎」：對日本威脅減輕
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉，先轉北、再轉東北。
吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本東南方海面、中心未觸及日本，對日本的威脅減輕。但個別模擬路徑仍顯分散，顯示有「不確定性」，應持續觀察。
今高溫飆35度！周末北部有雨：山區午後變天
針對本周天氣，吳德榮提到，今、明（17、18日）兩天東北風水氣少，迎風面多雲時晴，北海岸、北部山區偶有零星飄小雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天高溫逐日略升、夜微涼。今日各地區氣溫如下：北部18至32度、中部21至35度、南部22至35度、東部20至33度。
到了周末（19、20日）兩天轉偏北風，北部多雲時晴、山區偶有零星飄小雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後局部降雨的機率。白天偏熱、夜微涼。下周一至周三（21至23日）微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱、夜微涼。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉，先轉北、再轉東北。
今高溫飆35度！周末北部有雨：山區午後變天
針對本周天氣，吳德榮提到，今、明（17、18日）兩天東北風水氣少，迎風面多雲時晴，北海岸、北部山區偶有零星飄小雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後有局部降雨的機率。白天高溫逐日略升、夜微涼。今日各地區氣溫如下：北部18至32度、中部21至35度、南部22至35度、東部20至33度。
到了周末（19、20日）兩天轉偏北風，北部多雲時晴、山區偶有零星飄小雨的機率，其他地區晴時多雲，山區午後局部降雨的機率。白天偏熱、夜微涼。下周一至周三（21至23日）微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱、夜微涼。