很多人問我這屆成績會如何？我相信在代表團充分準備下，今年在『亞奧運核心比賽項目』成績，絕對有信心能夠超越上屆！

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代表團總人數高達740人 桌球、體操等8項目出征

團長蔡家福表達期待：核心項目成績有信心超越上屆

還有非常多優秀的新生代小將。這幾年大家長期苦練，面對高強度的亞運挑戰，我相信每位選手都會發揮出最佳實力。

運動部政務次長黃啟煌出席：運動部是最堅強後盾

請所有選手放心，只要你們在賽場上專注努力做好自己、盡情發揮，場外一切的後援交給運動部！帶著全體國人的祝福前進日本，預祝代表團旗開得勝、一切順利！

▲亞運桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車與鐵人三項8個代表團今日出發。（圖／記者林子翔攝）

▲亞運中華隊代表團成員集合後，最後與長官、團隊擊掌，隨後通關出征名古屋，參加19日展開的開幕儀式。（圖／記者林子翔攝）

2026年第20屆愛知·名古屋亞運即將於19日正式開幕，中華隊代表團9月初陸續前往日本，今（17）日中華奧會主席、本屆代表團團長蔡家福，率領桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車與鐵人三項8個代表團，組成最大團96人前往名古屋，蔡家福自信說道，這些代表團中不乏奪牌指標項目，「中華隊代表團今（17）日最大批組團前往，包含桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車與鐵人三項等8個項目代表團成員，其中指標明星包含台灣桌球一哥林昀儒、鄭怡靜與陳思羽，體操「鞍馬王子」李智凱、「臺灣貓王」唐嘉鴻，空手道銀牌女將辜翠萍等人。本屆亞運中華隊代表團派出多達482名運動員，一共報名34個項目，加上教練團、後勤團隊等人，代表團總人數高達740人。中華奧會主席、本屆代表團團長蔡家福稍早在送機儀式上，公開談話，表達今日出發的8項目選手，都已經做好準備應戰，為中華隊奪下獎牌，他點名李智凱、唐嘉鴻、林昀儒與鄭怡靜，「蔡家福笑說，他上屆杭州亞運就擔任總領隊，「很多人問我這屆成績到底會如何？我相信在代表團的充分準備下，今年在『亞奧運核心比賽項目』的成績，絕對有信心能夠超越上屆！」運動部政務次長黃啟煌也出席與會，他透露運動部會成為選手、後勤最堅強的後盾，「中華隊代表團成員集合後，最後與長官、團隊擊掌，隨後通關出征名古屋，參加19日展開的開幕儀式。