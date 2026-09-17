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杜鵑颱風可能升級中颱！走超快朝日本逼近：周末起飛東京關東注意

▲杜鵑颱風在環境駛流場的導引下，往北轉西北方向，朝日本南方外海前進，之後再調整往東北方向，加速遠離。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

但周末起有可能會影響到日本天氣；尤其是下周日、下周一（20、21日）前後，建議若有安排前往東京、關東地區的旅客，需再多加留意航班及交通變化資訊。

▲杜鵑颱風周末起有可能會影響到日本天氣；尤其是下周日、下周一（20、21日）前後，建議若有安排前往東京、關東地區的旅客，需再多加留意航班及交通變化資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日、下周一最接近日本！杜鵑颱風恐掠過關東

杜鵑颱風可能在今（17）日晚增強為中度颱風，路徑持續朝偏西北方向、朝日本南方海面前進，下周日到下周一距離日本最近