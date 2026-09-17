杜鵑颱風生成後是否影響日本天氣，受到台灣旅客關注。根據氣象專家林得恩表示，杜鵑颱風強度預估維持輕度到中度等級，運動速度在時速20至28公里，飛得極快難以變胖。路徑則朝日本南方外海前進，接著往東北方向加速遠離，周末起仍有可能影響日本天氣，提醒下周日、下周一（20、21日）前後，若有安排前往東京、關東地區的旅客多加注意。
杜鵑颱風可能升級中颱！走超快朝日本逼近：周末起飛東京關東注意
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，根據中央氣象署今（17）日清晨2時最新颱風運動路徑分析資料顯示，昨晚生成的杜鵑颱風，將在環境駛流場的導引下，往北轉西北方向，朝日本南方外海前進，之後再調整往東北方向，加速遠離。
林得恩解釋，由於環境駛流場導引明確，後續杜鵑颱風的運動速度，將仍維持在時速20至28公里上下，強調杜鵑飛得如此快，消耗能量鐵定不少，未來要胖、要壯也很困難，維持輕度到中度颱風等級的機會最大。
林得恩指出，目前評估杜鵑對台灣無直接影響，但周末起有可能會影響到日本天氣；尤其是下周日、下周一（20、21日）前後，建議若有安排前往東京、關東地區的旅客，需再多加留意航班及交通變化資訊。
周日、下周一最接近日本！杜鵑颱風恐掠過關東
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦提醒，杜鵑颱風折騰許久終於生成，預計將在下周一（21日）凌晨至清晨間快速掠過日本關東，由於影響時間短暫、距離較遠，對當地威脅及影響程度降低許多。
根據氣象署預估，杜鵑颱風可能在今（17）日晚增強為中度颱風，路徑持續朝偏西北方向、朝日本南方海面前進，下周日到下周一距離日本最近，由於距離台灣遙遠，對台灣不會有直接影響。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，根據中央氣象署今（17）日清晨2時最新颱風運動路徑分析資料顯示，昨晚生成的杜鵑颱風，將在環境駛流場的導引下，往北轉西北方向，朝日本南方外海前進，之後再調整往東北方向，加速遠離。
林得恩指出，目前評估杜鵑對台灣無直接影響，但周末起有可能會影響到日本天氣；尤其是下周日、下周一（20、21日）前後，建議若有安排前往東京、關東地區的旅客，需再多加留意航班及交通變化資訊。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦提醒，杜鵑颱風折騰許久終於生成，預計將在下周一（21日）凌晨至清晨間快速掠過日本關東，由於影響時間短暫、距離較遠，對當地威脅及影響程度降低許多。
根據氣象署預估，杜鵑颱風可能在今（17）日晚增強為中度颱風，路徑持續朝偏西北方向、朝日本南方海面前進，下周日到下周一距離日本最近，由於距離台灣遙遠，對台灣不會有直接影響。