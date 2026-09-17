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林昀儒接棒成男桌老大哥 笑說沒有想太多

與鄭怡靜再度合拍出征混雙 喊話想吃鰻魚飯

中華隊「桌球一哥」林昀儒，今（17）日跟隨96人超大團一起出征本屆名古屋亞運，他透露這是人生第一次造訪名古屋，還變成中華隊男子桌球隊老大哥，談到最期待的事情，林昀儒仍離不開美食，平常除了與混雙搭擋鄭怡靜聊戰術、打法之外，也喊話要去吃鰻魚飯。在昔日台灣桌球傳奇名將莊智淵退出國家隊後，林昀儒接棒、不只是世界排名是中華隊最佳，年紀、經驗也成為「老大哥」，被問及角色轉換的心態差異，林昀儒笑說沒有想太多，「大家都是一個整體、一個團隊，角色都一樣。」林昀儒本次也要與混雙搭擋鄭怡靜再度合拍，他們平常除了場上技術與戰術討論外，也會談一些輕鬆話題，愛吃美食的林昀儒找好幾家鰻魚飯，打算去嘗鮮，被問到是否會即時更新在個人美食社群上，林昀儒笑說，「希望囉！」亞運桌球項目將從20日展開，前3日分別是男團、女團，23日起進行混雙賽事，林昀儒、鄭怡靜也會出賽，為中華隊爭取奪牌機會。