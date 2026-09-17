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▲孫藝真的連身裙因下擺寬鬆設計，被猜測是否懷二胎。（圖／翻攝自韓網）

44歲韓國女星孫藝真近日為宣傳新劇《挑情醜聞》，而出席記者會及各大綜藝。不料有網友翻出她9日參加記者會的照片，發現穿著一件黑色背心洋裝的她，腹部竟有點凸起，猜測她是否懷二胎。不過有粉絲仔細看照片後，發現根本只是洋裝版型問題，反駁懷孕的說法。孫藝真在9日出席新劇記者會時，穿著一件貼身黑色透視高領上衣，外搭一件黑色無袖洋裝，造型簡單又俐落。但由於洋裝是呈現向外散開的傘狀輪廓，所以從某些拍攝角度看，腹部的部位看起來會明顯凸起，因此引發孫藝真是否懷上二胎的猜測。不少粉絲得知傳聞後，也出面幫她澄清，指出該件洋裝的版型本來就是比較寬鬆的設計，不要硬挑毛病，「這件衣服本來就這樣」、「一看就知道是衣服的設計啊。」不過這件裙子其實還有另一個小插曲，因為裙子下擺寬鬆的設計，因此孫藝真坐下來的時候，疑似差點走光，同劇演員Nana發現後，立刻伸手替她擋住容易曝光的位置，還瞪向台下攝影師，讓外界大讚她帥氣又細心。