美國聯準會（Fed）升息，再度牽動與白宮之間的敏感關係。聯準會主席華許（Kevin Warsh）宣布升息1碼，儘管美國總統川普（Donald Trump）近期一再喊話別升息、甚至希望降息，但華許仍表態稱，目前通膨率就是高於聯準會2%的目標。
根據美國財經外媒《CNBC》報導，華許在記者會上刻意避開政治議題，面對傳媒詢問，是否有話要跟川普說時，只是笑著回應沒有。
不過，白宮對這次升息顯然不滿。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，這項升息決定在政府看來，缺乏充分的經濟理由。川普稍後也在社群平台發文，雖然沒有點名華許，卻主張美國利率應該降到1%甚至更低，並強調美國是全球信用最好的國家。
真正的大題目：聯準會獨立性
華許今年1月獲川普提名出任聯準會主席，外界原本就關注，在川普多次施壓降息的情況下，華許能否維持聯準會的政策獨立性。如今華許不但沒有配合降息，反而在聯準會決策中支持升息，也讓白宮未來如何回應受到關注。
分析指出，川普如果不滿華許的決策，除了持續透過公開談話施壓之外，還有其他手段可用，比如川普過去就曾試圖撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）但遭最高法院阻止；此外，司法部先前也曾對聯準會前任主席鮑爾（Jerome Powell）展開調查，之後雖然喊卡，但保留重啟的可能。
因此，如果白宮未來再次採取涉及聯準會人事或司法程序的行動，可能重新引爆外界對聯準會獨立性的爭論。
川普過去曾形容，聯準會主席上任後可能會改變立場，形容這有點像「不忠」，但他也曾坦言，聯準會官員最終仍須按照自己認為正確的方式做決定。
如今，華許的第一次升息決策，正好讓這句話再次受到關注：當白宮要求降息、聯準會卻認為通膨仍然偏高時，川普與華許之間的「默契」能維持多久，也成為市場接下來矚目的焦點。
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不過，白宮對這次升息顯然不滿。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，這項升息決定在政府看來，缺乏充分的經濟理由。川普稍後也在社群平台發文，雖然沒有點名華許，卻主張美國利率應該降到1%甚至更低，並強調美國是全球信用最好的國家。
真正的大題目：聯準會獨立性
華許今年1月獲川普提名出任聯準會主席，外界原本就關注，在川普多次施壓降息的情況下，華許能否維持聯準會的政策獨立性。如今華許不但沒有配合降息，反而在聯準會決策中支持升息，也讓白宮未來如何回應受到關注。
分析指出，川普如果不滿華許的決策，除了持續透過公開談話施壓之外，還有其他手段可用，比如川普過去就曾試圖撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）但遭最高法院阻止；此外，司法部先前也曾對聯準會前任主席鮑爾（Jerome Powell）展開調查，之後雖然喊卡，但保留重啟的可能。
因此，如果白宮未來再次採取涉及聯準會人事或司法程序的行動，可能重新引爆外界對聯準會獨立性的爭論。
川普過去曾形容，聯準會主席上任後可能會改變立場，形容這有點像「不忠」，但他也曾坦言，聯準會官員最終仍須按照自己認為正確的方式做決定。
如今，華許的第一次升息決策，正好讓這句話再次受到關注：當白宮要求降息、聯準會卻認為通膨仍然偏高時，川普與華許之間的「默契」能維持多久，也成為市場接下來矚目的焦點。