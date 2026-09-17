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葉元之讚超級正能量

喊話王惠美支持爸爸

國民黨彰化縣長參選人魏平政22歲女兒魏敬倫，因「開箱爸爸競選總部」影片開頭1句「留言破萬就暢遊全球迪士尼」遭出征，也因此意外爆紅，點閱衝破200萬。魏敬倫昨（16）日首度受訪談及這波風波，坦言自己「有被嚇到」，心情不可能完全不受影響，但在父親鼓勵下，也逐漸把批評轉化成檢討自己的機會。魏敬倫昨接受《千秋萬事》代班主持人葉元之專訪時表示，這次影片爆紅後遭遇大量留言與批評，自己心情「不可能沒有受到影響」，加上才剛畢業不久，確實像是經歷一場震撼教育。她說，過去自己其實屬於政治冷感的人，真正加入父親競選團隊後，才發現政黨對立程度比想像中強烈，一舉一動都可能被放大檢視，「有些不習慣」。魏敬倫坦言，面對大量留言，她還是會忍不住去看，心理的緊張與起伏「沒有辦法騙人」，但比起自己遭到攻擊，她更在意父親受到不理性的批評。她透露，魏平政反過來安慰她，如果有人提出建議或鼓勵，都是希望她可以變得更好，「真正需要緊張的是，沒有人在意、也沒有人願意指出需要改進的地方」。而葉元之聽完這番話後則直呼「你們家人都好正能量」。魏敬倫也提到，當初自己本來就很嚮往迪士尼，創立帳號後流量一直相對平穩，因此才隨口設定「1萬則留言」這個她原本認為不可能達成的目標，再搭配一個自己很嚮往、現階段又覺得不太可能實現的夢想，沒想到影片最後真的爆紅。如今，她也打算繼續協助父親經營空戰，影片內容則會逐漸轉向政見介紹。她表示，自己會繼續扮演爸爸的「最強分身」，協助跑行程、經營社群，幫競選團隊分擔工作；面對彰化縣長選情，她也希望現任縣長王惠美能公開支持魏平政，替父親的選戰再添助力。另一方面，魏平政昨也帶著魏敬倫前往國民黨智庫，參加彰化縣長政見會議。智庫執行長張顯耀一看到魏敬倫便笑著喊「久仰」，還對她說：「妳幫妳爸爸多拍一些。」