大家分布在北中南甚至東部，不管昀儒有什麼比賽，國內外我們都會一起約，不管是出國看比賽或者是送機，或是他們得獎、載譽歸國，我們都會一起來，想給昀儒最大的支持。

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林昀儒鐵粉天沒亮就集合 還曾組團到日本聯賽

為何喜歡林昀儒？鐵粉感性曝內心話

我覺得昀儒真的把台灣桌球的風氣帶得非常棒。然後我自己也因為這樣打了桌球4年多。

昀儒這種熱愛桌球的精神一直激發著我，我也看到很多教練、小朋友，他們都是以昀儒為目標，然後就是把整個台灣的桌球風氣帶得越來越好。

第20屆名古屋亞運19日展開，台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒，今（17）日清晨隨代表團成員從桃園機場出發飛往日本，超過10位鐵粉愛相隨，手拿林昀儒扇子在出境大廳應援，其中一位許姓粉絲透露，這個團隊大約在3、4年前彼此認識，「林昀儒鐵粉們今日天還沒亮，就聚集在桃園機場會合，來幫林昀儒加油，許姓粉絲透露，大家都是林昀儒愛好者，之前也曾組團飛到日本聯賽，「大家都是彼此很契合的朋友，然後所以我們都會一起約。」其中大多數人從東京奧運甚至更早以前開始關注林昀儒，「也有幾個姐妹，她們是從T2馬來西亞鑽石聯賽奪冠的時候，就開始追昀儒。」」她透露，自己本來就喜歡桌球，但因為昀儒的關係，變得更熱愛桌球。」林昀儒粉絲最後笑說，「希望能夠有一天有機會跟他打球。我有他所有的球拍！」