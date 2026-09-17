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勞工婚假加碼「8天要變14天」！勞動部今預告修法

▲勞動部預計將在今日召開「幸福加碼！勞動部挺成家，婚假升級14日」記者會，宣布將修正「勞工請假規則」，並一併說明修法內容與正式上路時間。（圖／取自pixabay）

8天變14天！勞工婚假「多6天薪水」政府幫忙付

將勞工婚假比照軍公教人員，由8天延長至14天

針對新增6天婚假薪資，也就是婚假第9天至第14天，預計政府規劃將由「雇主先行發放後，再向政府申請補助」

▲行政院在5月公布人口對策則規劃中，將勞工婚假比照軍公教人員，由8天延長至14天。（圖／行政院提供）

不只婚假變多！產假、陪產檢也要修法變長：政府砸67億推動

▲未來除了婚假加碼將增至14天以外，勞動部也將規劃產假增至12週、陪產檢及陪產假增至14天。（圖／行政院）

為因應少子女化人口結構改變的挑戰，政府推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇 」，加長對下一代投資與支持。，降低成家負擔，預計最快將在今年底上路。面對少子化挑戰，政府推出的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，針對強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等面向推出18項具體措施，其中一項宣布婚假至14天、勞動部預計將在今日召開「幸福加碼！勞動部挺成家，婚假升級14日」記者會，宣布將修正「勞工請假規則」，並一併說明修法內容與正式上路時間。據了解，現行規定勞工婚假為8天，行政院在5月公布人口對策規劃中，預計，夫妻將有充裕時間完成婚事安排並享受新婚生活。值得注意的是，，這意味著6天薪水將由國家幫忙付。未來除了婚假加碼將增至14天以外，勞動部也將規劃產假增至12週、陪產檢及陪產假增至14天，打造友善育兒職場，其中婚假僅需修正《勞工請假規則》，但其餘產假、陪產檢及陪產假，需待《性別平等工作法》及《就業保險法》修正。此外，為了減輕企業因員工請假產生的人力壓力，勞動部預計將補貼企業加給職代津貼，規畫每名員工每天補助800元，200人以下企業建立職務代理津貼制度或新聘替代人力，定額獎補助2萬元，預計在2027年編列高達67億多元經費，用來推動相關新制。