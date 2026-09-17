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效力底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）今（17）日對多倫多藍鳥繼續擔任先發第2棒、鎮守二壘，但面對42歲、3屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）與藍鳥牛棚，全場4打數沒有安打、吞下1次三振，本季第10轟與新的台灣紀錄都得再等等。老虎終場1：5落敗，近期6連勝也宣告中止。1局上首打席交鋒，李灝宇在兩好球落後的不利球數下，展現選球耐心與薛哲纏鬥多達6顆球，只可惜最終仍遭一顆引誘變化球引誘揮空吞K；不過老虎打線在該局隨即展現韌性，靠著基斯（Colt Keith）的長打串聯與格林（Riley Greene）的適時安打先馳得點，取得1：0領先。3局上李灝宇再度站上打擊區，擊出一壘方向高飛球遭到接殺；5局上面對薛哲的內角速球，李灝宇出棒擊成二壘方向軟弱滾地球刺殺出局。薛哲此役主投5局僅被敲出2支零星安打、失掉1分，精準運用速球搭配滑球與變速球的速差壓制老虎打線，順利收下個人本季第3勝，給了老虎年輕打者群一場扎扎實實的投球藝術震撼教育。到了比賽後段，藍鳥啟動牛棚防線。李灝宇在8局上迎來全場最後一次打擊機會，面對藍鳥後援投手再度擊出內野滾地球出局。總計李灝宇本場比賽4打數0安打、吞下1次三振，賽後打擊率小幅下修至，整體攻擊指數（OPS）來到雖然在打擊區未能延續開轟手感，但李灝宇今日在防守端依然展現了極佳的專注度。他全場兩度在關鍵局數與游擊防線流暢串聯、成功策動「6-4-3」與「4-6-3」雙殺守備，有效替投手群化解壘上危機，在防守端依然是教練團不可或缺的內野支柱。在全場戰況演變上，藍鳥打線在4局下打破沉悶：克萊門特（Ernie Clement）把握得點圈機會擊出高飛犧牲打送回追平分，隨後快腿史卓（Myles Straw）補上穿越安打送回超前分；藍鳥隨後在第5局與第6局持續以串聯安打追加保險分，終場以5：1擊敗老虎，也終結了底特律老虎隊近期的6連勝。儘管連勝中斷、打擊熄火，但對於李灝宇而言，目前的每一個打席都宛如站在歷史的十字路口。手握9發全壘打、26支長打與74支安打的他，距離「台灣首位單季10轟」僅剩最後一步之遙，距離追平裴智桓的77安也僅剩3支安打的微小差距。