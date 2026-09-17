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質疑洋流價值為何？

想忘掉「黑熊」、「青鳥」這些標籤

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起「洋流」，15日晚間公館夜市更湧入大批支持者，團隊估計超過3000人，熱度被形容「堪比韓流」，連吃過的蔥抓餅隔天都出現排隊人龍，更有攤商直言：「台北要變天了」。不過，台中市副市長鄭照新認為，「洋流」可能只是綠營試圖淡化過去「黑熊」、「青鳥」負面標籤，重新打造的新政治符號。鄭照新昨上《千秋萬事》接受國民黨立委葉元之訪問時就表示，他與葉元之都曾待過韓國瑜團隊，親眼見證過當年的「韓流」，而他認為兩者最大的差異，在於「韓流」當時有一套清楚的價值主張。他指出，韓國瑜當時提出「中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶」，因此他反問，「洋流」如今代表的價值究竟是什麼？沈伯洋支持者對台北市政的具體追求又是什麼？鄭照新也質疑，如果現在的「洋流」與先前大罷免期間的支持群體高度重疊，那麼這股聲勢究竟與當時有何不同？如果「洋流」只是大罷免失敗後，原本那群支持者重新尋找政治認同與溫暖的方式，那麼其擴張上限恐怕也會受到限制；若真的想跨出同溫層，就必須注意支持者的言行是否造成反效果。鄭照新並分析，民進黨很擅長建立政治「符號」，沈伯洋過去被連結到的符號包括「黑熊」、「青鳥」，而這些標籤在部分選民眼中並不正面，因此他認為，綠營現在推出「洋流」，就是想「忘掉黑熊」。