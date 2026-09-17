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洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平近期因右二頭肌與左膝傷勢進入15天傷兵名單，最快台灣時間24日才具備歸隊資格。不過道奇並沒有把這一天視為「必須復出」的死線。球團總管高梅斯（Brandon Gomes）表示，大谷目前恢復進度一切正面，昨天已完成進入傷兵名單後首次Tee打擊，但球團最重視的仍是讓他完全健康，即使最後直接等到季後賽再回歸，也可以接受。大谷此次沒有隨隊前往客場，而是留在洛杉磯進行復健與調整。昨天他完成進入傷兵名單後首次Tee打擊，代表打擊訓練已正式重新啟動。高梅斯表示，大谷整體揮棒感覺很好，接下來會逐步增加訓練強度，目前所有回饋都相當正面。由於大谷進入15天傷兵名單，最快可以在台灣時間24日對教士的比賽中歸隊，但高梅斯強調，球團沒有必要為了這個日期催促他。他表示，如果大谷24日已經完全準備好，能夠當天回歸當然很好；但如果身體仍需要多一點時間，也沒有問題。總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前仍相信大谷有機會在例行賽結束前歸隊，但高梅斯也明確表示，球團並不排除大谷直接在季後賽回歸。高梅斯強調，真正重要的是大谷到了需要出賽的時候，身體已經處於良好狀態，「不論他準備好是在例行賽，還是在那之後，只要到了那個時候，他是健康的就好。」道奇目前已經鎖定季後賽席位，因此球團並沒有非得在例行賽最後階段把大谷趕回場上的壓力。尤其大谷這次同時受到右二頭肌與左膝問題影響，如果太早回歸又造成傷勢反覆，反而可能直接影響10月季後賽。高梅斯也表示，目前球團不打算替大谷設定明確時間表，而是按照每日身體反應調整。接下來大谷預計會逐步增加揮棒強度，再視膝蓋與右臂恢復情況決定下一階段訓練。如果身體已完全準備好，道奇會讓他重返打線；如果仍需要更多時間，球團也願意等到更晚，甚至直接把目標放到季後賽。