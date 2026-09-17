我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多惠透露接到電話的當下，嚇到手狂發抖。（圖／翻攝自다혜가다했다DAHYE YT）

前韓國女團BESTie成員多惠，因參加戀愛綜藝節目《換乘戀愛3》而受到外界關注。近日她更新個人YouTube頻道，竟自爆被陌生男狂Call電話還傳簡訊性騷擾，在電話裡大讚她身材，讓她感到非常害怕，直呼當時嚇到手都在抖。多惠結束行程，回家素顏穿著睡衣、戴著眼鏡吃飯時，透露剛剛接到陌生男子的電話，自己通常接到陌生電話都會錄音，沒想到當天接到一個從美國來的電話號碼，她接起電話開始錄音後，對方發出奇怪聲音，她原以為是送貨的大叔。而掛斷後，電話又再打來，這次多惠就沒有接，因為送貨大叔不會一直打電話。不料多惠沒接電話後，對方竟然直接傳訊息說：「妳好漂亮。」這時多惠開始感到害怕、不舒服，加上男友現在不在國內，讓她更害怕。沒想到不久後，電話又打來，這次多惠也沒有接，對方就又傳簡訊，還寫出她本名，問是不是她，多惠想說知道名字應該是送貨大叔就接起來，她先說話後，對方一直沒出聲音，接著突然說：「妳在幹嘛？」讓多惠嚇一跳，直呼現在雖然能笑著講，但當時真的手都在發抖。多惠繼續詢問對方是誰，他竟說：「妳身材真X有夠好。」多惠繼續追問是誰，但對方都沒說話就掛斷電話。這次的經驗，也讓多惠心有餘悸，表示要把手機號碼換掉，粉絲們也紛紛擔心喊話：「多注意安全，趕快去報警」、「這種人就是要被抓到」、「不要讓變態繼續為非作歹，記得要報警。」