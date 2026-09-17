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百萬YTR蔡阿嘎老婆二伯的品牌「HAHABABY」，在7月爆出抄襲疑雲，夫妻倆因此形象大跌、全面停更，沉寂近1個月才陸續發布新作品試水溫。而昨（16）日，蔡阿嘎發布一支站在黃仁勳公司「NVIDIA」前的影片，表示：「爸爸叫我拍片介紹他的公司。」還直接用娃娃音賣萌討股票，火速引發熱議，有網友直接嘲諷：「股票用AI生成就可以了吧。」影片一開頭，蔡阿嘎就站在NVIDIA大樓招牌前，神情拘謹的說：「我爸爸叫我拍片介紹他的公司，他說這支影片超過10個愛心，就會送我10張股票。」聲音還刻意放慢速度、學小孩的聲音說話。接著他抿唇、一臉尷尬的看著鏡頭幾秒後說：「應該有了吧？」然後露出燦笑表示：「謝謝各位網友叔叔阿姨。」再往後看一眼NVIDIA大樓後說：「謝謝爸爸。」靦腆的比個讚就結束，完美演出被大人指使的小孩模樣。影片公開後，雖然讓大批粉絲笑翻，紛紛支持他的回歸，但也引來部分批評，「股票爸爸用AI印給你」、「10個愛心才有的股票 等一下AI直接生成10張看會不會比送的還會漲」、「你爸沒教你抄襲。」