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生生有平板、班班有冷氣

質疑綠執政14年又做了什麼？

民進黨昨（16）日在雲林麥寮舉行行動中常會，全力替雲林縣長參選人劉建國助選，總統賴清德、前縣長蘇治芬及劉建國接連批評，雲林近8年發展停滯、重大建設多由中央協助爭取。對此，雲林縣長張麗善深夜反擊，直言「選舉一到，什麼話都說得出口」，並列出財政、社福、教育、農業、觀光及所得等多項數據，反問：「說我8年沒做事，那請問民進黨執政那14年又做了什麼？」面對綠營接連批評，張麗善深夜發文表示，自己原本「實在不想政治口水」，但對於「8年都沒做事」的說法感到納悶，認為應該讓雲林鄉親來評斷。張麗善首先表示，近年雲林縣政府推動財政健全化，「不浮編、不虛列、不舉債」，縣府債務由227億元降至110億元左右，負債比也從49.87%降至14.8%。社福與教育方面，張麗善列舉敬老金、生育津貼，以及「班班有冷氣」、「生生有平板」、水洗式智慧黑板、國中小營養午餐免費及品格教育等政策，強調這些都是任內推動的措施。產業與農業方面，張麗善表示，雲林農業產值從769億元成長至948億元，並推動「9+1產業園區」，希望增加就業機會、留住年輕人口，讓雲林朝「農工商科技城」方向發展。張麗善也指出，雲林觀光人次由約700萬增加至3000萬，縣府近年獲得海內外超過1300座獎項；家戶所得則從88萬元增加至114萬元，全國排名由第20名升至第13名，可支配支出也從72萬元增至94萬元，排名由第20名進步至第12名。針對蘇治芬批評高鐵特定區土地利用，張麗善則回應，自己任內「高鐵產業專區」一坪土地都沒有標售，反而另向國有財產署購入約7000坪土地，並在高鐵行政專區機關用地興建環保大樓，希望由公部門投資帶動企業進駐。張麗善最後表示，任內推動的事情「實在太多，一下子說不完」，相關成果都能從歷年新聞報導及公開資訊查詢。她強調，這篇發文只是「稍作平衡說明」，並反問綠營：「說我8年沒做事，那請問民進黨執政那14年又做了什麼？」