我是廣告 請繼續往下閱讀

「錢編再多，孩子還是看得到、吃不到。」高雄市議員林智鴻16日於教育部門質詢指出，高雄高中職以下共有223支運動球隊，但111至115年獲中央補助，學校運動團隊國際競賽、體育交流相關預算合計共編列2,730萬元，實際核定僅794.5萬元，整體執行率僅29.1%；116年預算又將恢復至620萬元。 林智鴻要求教育局重新檢討補助資格、經費規模及分配方式。林智鴻批評，教育局體健科面對低執行率，竟回覆「並非補助條件過於嚴苛」，並以六都多有全國賽前三名門檻為由，主張維持現制；至於經費不足，則稱學校可向中央申請或「尋求其他社會資源」。他直言，這種說法根本是在對熱血選手潑冷水，「孩子已經拚到全國前三、甚至拿下全國冠軍，教育局卻形同雙手一攤，告訴學校：你們自己再去募款。」林智鴻指出，問題從來不只有「前三名」門檻。高雄還要求國際競賽須有五個以上國家或地區參加，且現行補助範圍外的移地訓練、國際交流，也缺乏足夠地方財源；學校除了要有成績、拿到邀請，還要自己籌足旅費，層層條件形成「要馬好、又要馬不吃草」。他舉例，鳳山區忠孝國中先前赴美交流因不符教育局補助標準，最終由他協助向外募款；如今過埤國小躲避球隊勇奪全國冠軍、取得代表臺灣赴韓參加亞洲盃資格，家長同樣為數萬元旅費四處奔走，且賽事未達五國，一樣在向教育局尋求補助吃了閉門羹。林智鴻要求教育局重新檢討補助資格、經費規模及分配方式，另匡列國際交流、移地訓練等必要經費，更應主動成為學校媒合企業、專款募捐及群眾募資的窗口，「政府的工作不是叫孩子和家長自己想辦法，而是讓有實力、有夢想的孩子，真的走得出去、走得更遠。」