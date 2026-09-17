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▲分局長黃元民表示，詐術不斷翻新，防詐宣導也要搶先一步，讓民眾提高對新型詐術的警覺。（圖／記者郭凱杰翻攝）

秋節將至！高市警局前鎮分局近日攜手市警局公關室，緊跟詐團最新手法，創意翻拍經典電影《唐伯虎點秋香》，從古裝喜劇一秒「穿越」現代詐騙現場，將LINE視訊、翻拍付款碼、無卡提款QR Code等新型詐術，用最熟悉的電影哏拆解最陌生的詐騙招數。分局長黃元民表示，詐術不斷翻新，防詐宣導也要搶先一步，讓民眾提高對新型詐術的警覺。影片以中秋禮盒「能不能榴住泥」趣味開場，經典橋段搭配諧音哏，正當觀眾沉浸在笑點之中，劇情突然翻轉——「月餅還沒吃完，詐團已經盯上你的荷包！」片中揭露近期結合LINE視訊通話的新型態詐騙。詐團假借「身分驗證」、「協助退款」等話術，誘導民眾拿另一支手機翻拍付款碼，甚至要求提供無卡提款QR Code或序號。看似只是照著「客服」指示完成驗證，實際上卻可能一步步將提款關鍵資訊親手交給詐團，讓帳戶裡的錢在短時間內遭到盜領。「客服可以幫你查訂單，不會叫你把提款的門打開。」影片更以民眾與詐團雙視角拆解騙局，把複雜詐術直接「演給你看」：別小看一個QR Code、一組序號，這些看似不起眼的資訊，都可能成為詐團突破帳戶防線、盜領款項的關鍵。黃元民表示，詐術不斷翻新，防詐宣導也要搶先一步。警方持續掌握新興詐騙態樣，並結合節慶、經典電影及生活情境，以更貼近民眾、更容易理解的方式，將複雜騙術化繁為簡，讓民眾「看得懂、記得住、遇到時能識破」，提高對新型詐術的警覺。警方提醒，凡遇到透過視訊要求翻拍付款碼、提供無卡提款QR Code或序號等情形，務必立即停止操作，切勿依照對方指示提供相關資訊，並循官方管道或撥打165反詐騙諮詢專線查證。中秋月餅可以搶，自己的荷包可不能被搶！別讓一場看似普通的「身分驗證」，最後真的變成「一秒錢散光」！