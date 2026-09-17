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▲林芷瑈留言向玩家報平安，表示小美心有好好長大。（圖／翻攝自Threads@sunny970811）

2019年推出的國產恐怖遊戲《還願》，其中角色「杜美心」更是讓玩家留下心理陰影，遊戲裡，美心承受太多壓力罹患精神疾病，爸爸杜豐于因為無法接受女兒生病的事實，尋求偏方把女兒泡在蛇酒裡，最後導致她慘死在其中。近日有網友在社群討論遊戲劇情，沒想到意外釣出小女孩演員林芷瑈出來回應，「大家放心，我有好好長大。」透露自己前陣子高中畢業成年了，掀起許多討論。近日有網友在社群發文，聊起當年《還願》遊戲中，故事中離世的小女孩「美心」沒有被害死的話，如果以後還有來世，是否願意重新投胎長大，同時附上美心在遊戲中唱歌的片段，小女孩晃頭晃腦唱著歌，掀起許多玩家多年前回憶。想不到貼文意外釣出杜美心的飾演者林芷瑈，她親自留言報平安：「大家放心～我有好好長大，前陣子高中畢業成年啦！」同時附上自己穿著蘭陽女中制服的照片，超青春美貌瞬間吸引超過五萬名網友點讚朝聖。《還願》故事設定在1980年代台灣，杜美心是杜豐于與鞏莉芳的女兒，隨著家庭關係惡化，以及父親寄予過高期待，美心精神狀況出現異常，然而父親並沒有選擇正規治療，反而相信「何老師」等宗教偏方，希望透過儀式讓女兒恢復健康。遊戲後段，杜豐于為了「治好」女兒，相信偏方將美心泡入裝滿蛇酒的浴缸，進行長達7天的儀式，美心最終因此死亡，而父親仍沉浸在自己的信念之中，這段劇情讓玩家感到毛骨悚然，成為《還願》最具衝擊力的情節之一。