小孟老師分析今（18）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：建立關鍵聯繫
感情：愛情升華浪漫
財運：控制消費誘惑
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：摩羯
小人：處女
金牛座：
工作：有效傳遞信息
感情：向外拓展交友
財運：明智投資決策
金牛幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手
雙子座：
工作：良好工作氛圍
感情：愛情貴人運強
財運：增加商業機會
雙子幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：摩羯
巨蟹座：
工作：提升表達能力
感情：用心經營浪漫
財運：合理控制消費
巨蟹幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：金牛
獅子座：
工作：關心社會議題
感情：感情進展甜蜜
財運：把握投資機會
獅子幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座：
工作：減少風險影響
感情：對方滿足了你
財運：掌握財務目標
處女幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
天秤座：
工作：培養管理能力
感情：善解人意好評
財運：適時調整收入
天秤幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天蠍
天蠍座：
工作：精進人際關係
感情：建立友善關係
財運：有效管理財務
天蠍幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
射手座：
工作：克服長期挑戰
感情：異性緣相當好
財運：實現財富增長
射手幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：牡羊
摩羯座：
工作：培養耐心毅力
感情：滋潤對方心靈
財運：調整投資策略
摩羯幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
水瓶座：
工作：開發產品策略
感情：心事和朋友聊
財運：追蹤財務狀況
水瓶幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：制定風險管理
感情：製造戀愛機會
財運：建立儲蓄計劃
雙魚幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：建立關鍵聯繫
感情：愛情升華浪漫
財運：控制消費誘惑
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：摩羯
小人：處女
金牛座：
工作：有效傳遞信息
感情：向外拓展交友
財運：明智投資決策
金牛幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手
雙子座：
工作：良好工作氛圍
感情：愛情貴人運強
財運：增加商業機會
雙子幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：摩羯
巨蟹座：
工作：提升表達能力
感情：用心經營浪漫
財運：合理控制消費
巨蟹幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：金牛
獅子座：
工作：關心社會議題
感情：感情進展甜蜜
財運：把握投資機會
獅子幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
處女座：
工作：減少風險影響
感情：對方滿足了你
財運：掌握財務目標
處女幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
天秤座：
工作：培養管理能力
感情：善解人意好評
財運：適時調整收入
天秤幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天蠍
天蠍座：
工作：精進人際關係
感情：建立友善關係
財運：有效管理財務
天蠍幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
射手座：
工作：克服長期挑戰
感情：異性緣相當好
財運：實現財富增長
射手幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：牡羊
摩羯座：
工作：培養耐心毅力
感情：滋潤對方心靈
財運：調整投資策略
摩羯幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
水瓶座：
工作：開發產品策略
感情：心事和朋友聊
財運：追蹤財務狀況
水瓶幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙魚座：
工作：制定風險管理
感情：製造戀愛機會
財運：建立儲蓄計劃
雙魚幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。