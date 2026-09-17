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▲井柏然的家非常簡約又寬敞，旋轉梯的設計更是看起來低調奢華。（圖／翻攝自微博）

中國男星井柏然近期因陸劇《早春晴朗》再度爆紅，而近日他為「家居廊」拍攝影片，驚喜公開了自己的家。整個空間超寬敞又簡約，看起來非常有格調，其中不只有旋轉梯、杯子牆、雜貨鋪，他還透露自己最驕傲的設計就是衣帽間。井柏然近日公開了自己的家，只見整個內部都非常寬敞又乾淨，一進去就能看到非常特別金色扶手旋轉樓梯，看起來低調又奢華。再來就是客廳，沙發上的牆壁擺著兩幅畫，配上井柏然的霸總氣息，根本就是電視劇拍攝現場。井柏然被問到年輕人的家該是什麼樣子，他則表示：「風格、實用、寬敞。」並把自己的家定位為「單身男子公寓」。井柏然也坦言自己有輕微強迫症，所以回家第一件事就是丟垃圾，還因為怕做飯有味道，所以不在家做飯。對於最點睛的設計，井柏然表示是有電動門的雜貨鋪，放滿他平時吃的零食及一些用品。他還透露平常在家最常窩在沙發上打遊戲、看電影，而最驕傲的設計則是衣帽間、最舒服的就是臥室，「所有牆面顏色都是選擇有助於睡眠的顏色。」除此之外，井柏然也提到最離不開的居家單品就是杯子，因為起床第一件事就是喝咖啡，自己還有整整一面用來放杯子的牆。對於室內裝潢的經驗，井柏然也給出建議，表示不能太著急，「其實我們家將近快用了一年多的時間才完成，根據我和野獸派（井柏然代言的生活品牌）共同的一些想法之後才完成的。」就連家具也是一件一件蒐集來。超符合井柏然氣質的家，也引發粉絲熱議，「不做演員的話，這審美和性格真的可以做設計師了」、「裝修很有格調。」