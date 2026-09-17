我是廣告 請繼續往下閱讀

▲住展雜誌統計2026年雙北蛋黃行政區預售案最低總價資訊。（圖／住展雜誌提供）

台北大安區預售屋地板價刷新認知！住展雜誌統計今年雙北精華區預售案最低總價，大安區「衡昀」3樓20.7坪戶別以總價 4,734 萬元成全區最低門檻，單價達 229 萬元。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，雙北精華區低總新案多靠小坪數與低樓層撐場，地段也偏二線。住展雜誌彙整實價登錄，大安區忠孝東區新案「衡昀」最低總價達 4,734 萬元，換算單價每坪 229 萬元，刷新區域低總價認知。北市其他蛋黃區如信義區「國美森遇」最低 2,658 萬元、中正區「廈川里美」則為 1,620 萬元。新北市精華區維持千萬元級距，中和區「偉鉅中山双匯」以 1,130 萬元為最低門檻（14坪），三重區「晴合豐川」為 1,150 萬元。陳炳辰分析，新北千萬元級新案多為未達 17 坪的小宅與低樓層戶別，正好契合新青安貸款範疇。陳炳辰指出，若想在信義計畫區、新板特區等一線地段找低總新案幾乎不可能。本次統計之低總價新案多位於區域二線 B 段班，甚至缺乏捷運優勢。此外房市景氣轉冷，中山區林森生活圈與永和都更案後續小宅推案動向值得關注。