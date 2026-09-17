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民進黨台北市長參選人沈伯洋近來聲勢暴漲，先是登上資深媒體人王偉忠節目接受專訪，引發話題熱議，觀看次數已突破233萬次；沈伯洋15日晚間現身公館夜市掃街拜票，現場湧入大批支持者，「洋流」激起一波驚天巨浪。對此，資深媒體人邱明玉分析，有別於支持國民黨候選人蔣萬安的支持者是因外型，反觀力挺沈伯洋的民眾則是因為他「很有料」。邱明玉指出，公館商圈不管是大安區還是中正區，都是傳統偏藍的地區，以往偏綠選民都相對隱性低調，不過那晚洋流人潮確實多得驚人，證明今年北市選民有「綠熱藍冷」的趨勢；其次，女性支持者竟然占多數，她觀察當晚在周遭的民眾，居然都是婆婆媽媽、姐妹們居多，這對以往選舉熱衷以男性為主的印象完全翻轉。「支持者講得出為何要支持沈伯洋，這個很重要。」邱明玉續指，支持沈伯洋不是因為是民進黨提名的、必須含淚力挺，也不是因為外型，聽到都是說沈伯洋「很有料」，這對支持蔣萬安的，比如覺得他很帥、文質彬彬，或是溫文儒雅，都以外型為主，這是兩者最大的差異。邱明玉坦言，不可否認，現在大家都有大罷免的陰影，擔心自己活在同溫層，也不會過度樂觀覺得就此可以翻盤，但至少沈伯洋帶給支持者一股熱情和投票動力，還有驚人的外溢擴散效果，確實讓雙北選戰有活絡起來的動能。最後，她也勸藍營不要再說「動員、工讀生」等言論，只會刺激洋流持續擴散。