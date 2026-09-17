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曾在2024年世界棒球12強賽擊出關鍵全壘打、間接助中華隊挺進決賽而獲封「台灣之友」的28歲重砲沃德（Ryan Ward），今（17）日遭到洛杉磯道奇隊指定讓渡（DFA）。道奇隊此舉是為了移出40人名單空間，讓交易大限前補進的左投布比奇（Kris Bubic）擠進名單中。現年28歲的沃德在3A展現過驚人的長打火力，2023年敲出21轟後，近兩年更是分別炸裂33轟與36轟，上季在 3A 繳出.290/.380/.557的恐怖打擊三圍。然而，道奇隊外野與角落內野早已由塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）等頂級球星牢牢佔據，讓沃德始終缺乏大聯盟的發揮空間。加上道奇農場後起之秀如德保拉（Josue De Paula）等人迅速竄起，沃德本季在3A表現些微下滑（打擊率.248、18轟），最終遭到割愛。不過，由於沃德具備優異的選球與長打天賦，且仍保有兩個小聯盟下放選項（Options），美媒《MLBTR》預期他極可能在讓渡程序中被其他欠缺火力的球隊攔截搶走。對台灣球迷而言，沃德最令人印象深刻的時刻莫過於2024年的世界棒球12強賽。當時代表美國隊參賽的他，在複賽面對委內瑞拉的關鍵一役中，於九局上硬生生重擊當時效力富邦悍將的洋投富藍戈（Enderson Franco），敲出打破僵局的致勝陽春砲。沃德這一轟不僅幫助美國隊拿下勝利，更在比較對戰優質率（TQB）後，成功拉下委內瑞拉，強勢送中華隊闖進冠軍戰，最終中華隊也順利奪下12強世界冠軍。沃德也因為這一棒「神助攻」，被廣大台灣球迷稱為「台灣之友」。本次讓沃德讓出名額的最大受益者，是29歲的左投布比奇。布比奇自交易大限前從皇家轉戰道奇後，一直處於傷兵名單中。過去兩年他受肩膀與肘部傷勢所苦，但健康時的表現相當出色，2024年擔任後援時繳出2.67防禦率與32.2%的高三振率，去年先發20場也有防禦率2.55的佳績。在經過小聯盟5.2局無失分、飆出10次三振的復健賽後，道奇隊決定將他拉進名單並定位為後援投手。面對迪亞茲（Edwin Díaz）低迷以及恩里奎茲（Edgardo Henriquez）進入傷兵名單的窘境，布比奇的及時歸隊將為道奇隊牛棚注入強心針，他也將利用季末剩餘時間爭取進入季後賽名單。